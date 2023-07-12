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النيادي يشرح آليات تفادي الانجراف في الفضاء

النيادي يشرح آليات تفادي الانجراف في الفضاء
13 يوليو 2023 01:23

أبوظبي (الاتحاد) 
شرح الرائد الإماراتي، سلطان النيادي، الموجود حالياً على متن محطة الفضاء الدولية، ضمن أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، آليات تفادي الابتعاد عن محطة الفضاء الدولية خلال مهمات السير في الفضاء؟ وسبل التعامل مع هذه المشكلة إذا حدثت، وقال النيادي في فيديو بثه عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: لا يوجد ما يدفع الرواد بعيداً عن المحطة نظراً لخلو الفضاء من ذرات الهواء والغازات، كما أنه وزملاءه يمكنهم دفع أنفسهم في الاتجاه الذي يريدونه، وأضاف: نعتمد على جهاز أمان وأربطة خاصة بمهمات السير تثبتنا في مكان العمل خارج المحطة.. وتحدث النيادي عن «ميني وورك ستشن» وهي أداة يقوم رائد الفضاء بتركيبها على البدلة  لتتيح له ثباتاً أكثر عند تنفيذ المهام الدقيقة.

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سلطان النيادي
الفضاء
محطة الفضاء الدولية
رواد الفضاء
محطة الفضاء
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