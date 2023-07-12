إطلاق الدورة الخامسة لمخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي

دبي (الاتحاد)

أطلق البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع البرنامج الوطني للمبرمجين، الدورة الخامسة لمخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي، الهادف إلى تمكين الطاقات الشابة بالتكنولوجيا المتقدمة وأدوات ومهارات الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول مبتكرة للتحديات، بالاستفادة من الخبرات التي يتم اكتسابها خلال مشاركتهم في المخيم، ما يسهم في بناء جيل متمكن من تكنولوجيا المستقبل، لتطوير مختلف القطاعات الحيوية.

ويتناول المخيم الذي يستهدف طلاب المدارس والجامعات ومختلف فئات المجتمع 6 محاور رئيسية، تشمل تطوير الويب والروبوتات، وريادة الأعمال الرقمية والتخطيط المهني، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والسلامة والأمن السيبراني عبر «الإنترنت»، والبلوك تشين والعملات المشفرة، والواقع الافتراضي والمعزز، من خلال مجموعة من ورش العمل التفاعلية والندوات الافتراضية والحوارات العميقة والمتنوعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حريصة على بناء جيل متمكن من تكنولوجيا المستقبل ومختلف أدوات ومجالات الذكاء الاصطناعي، ليشاركوا بفعالية في بناء اقتصاد رقمي مستدام، وتعزيز ريادة الدولة وجاهزيتها للمستقبل.

وقال معاليه: إن إقبال الشباب من مختلف الأعمار وفئات المجتمع على تعلم المهارات الرقمية يعكس مدى النجاح الذي حققه مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي خلال الدورات السابقة، مشيراً إلى أهمية تكامل جهود الجهات الحكومية والخاصة والشركات العالمية الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي لتزويد المنتسبين للمخيم بأفضل الأدوات والتقنيات الحديثة، لتعزيز منظومة الفرص المستقبلية وتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي في ابتكارات وحلول تنعكس إيجاباً على الأداء وتحسين حياة الناس.

برامج متخصصة

يقدّم المخيم خلال دورته الحالية برامج متخصصة وورش عمل تفاعلية بمشاركة نخبة من الجهات الحكومية والخاصة، مثل هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والقيادة العامة لشرطة الفجيرة، وموانئ دبي العالمية، ومجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني، وسوق أبوظبي العالمي، وغرف دبي، ومركز دبي المالي العالمي، ومركز الشارقة لريادة الأعمال، ومعهد الابتكار التكنولوجي، وسفراء البرمجة أحد مبادرات مقر المبرمجين، وعجمان إكس.

كما يشارك في المخيم نخبة من الشركات العالمية المتميزة، مثل «مايكروسوفت»، و«أمازون» للحوسبة السحابية، و«هواوي»، و«كريم»، و«دِل تكنولوجيز»، و«سترايب»، و«أكسنتشر»، و«لي واغن»، و«جيل كود»، و«في آر أكاديمي»، و«بي إن بي»، و«ماث ووركس»، وجامعة «برمنجهام»، و«سايبر نت»، و«ليجو إديوكيشن»، و42، و«وومن إن أي آي»، و«إنتل»، وأنجال، و«مارسيس» للأنظمة الروبوتية وغيرها بهدف تزويد المشاركين في المخيم بالمهارات المستقبلية. وتستمر فعاليات مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي حتى مطلع أغسطس المقبل، بالشراكة مع مجموعة من الجهات الوطنية والشركات العالمية الكبرى المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة، وتتناول فعاليات المخيم الصيفي مختلف المواضيع التي تعزز اكتشاف المهارات الجديدة وتفتح آفاق التواصل مع الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، وتصمم مستقبل التكنولوجيا والحياة الرقمية من خلال الورش التوعوية لتنمية مهارات المنتسبين البرمجية وتصميم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية الخاصة بالمشاركين، وورش للتعمق في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم العميق والتعلم المعزز وتعلم الآلة.

وظائف المستقبل

يتناول المخيم لقاءات للمهتمين بالحوسبة وتجمعات افتراضية لمشاركة تجارب الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وفهم هذا القطاع الجديد بشكل أكبر، وورشاً لمناقشة قوة الذكاء الاصطناعي في توليد وفهم المحتوى النصي والفني، وكيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، وتعلم كيفية إنشاء تصميم ثلاثي الأبعاد باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، فضلاً عن جلسات التوعية بأحدث التقنيات والأمن الرقمي وورش تعزيز اللياقة البدنية والقوة والرياضة في تقنية الواقع الافتراضي، وورش تناقش التحديات في عالم العملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين.

كما سيتم خلال المخيم التعريف بوظائف المستقبل وتقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق المرئي والتحكم بالجودة وفنون هندسة التوجيه وسبل تعزيز الاستدامة، وسيتناول تقنيات الذكاء الاصطناعي الناشئة للمعلمين وسبل دعم الشركات الناشئة في دبي وأساسيات تطوير الويب.

الجدير بالذكر أن الدورات الأربع السابقة لمخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي شهدت إقبالاً كبيراً ومشاركة واسعة من طلاب المدارس، حيث استقطبت أكثر من 22 ألف مشارك من مختلف المراحل التعليمية والخلفيات الدراسية في الورش التدريبية التي تهدف إلى تعزيز مهارات المجتمع بالتقنيات التكنولوجية، ويمكن للمهتمين التسجيل في ورش العمل المختلفة عبر الرابط الإلكتروني https://ai.gov.ae/aicamp5/.