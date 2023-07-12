«الكنائس العالمي» يؤكد على الحوار واحترام عقيدة الآخر

جنيف (وام)

أكد القس الدكتور جيري بلاي، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، أن الشباب مصدر الأمل والعطاء، بما يمتلكون من طاقات ومبادرات ملهمة، مؤكداً إيمانه بأن الحوار واحترام إيمان الآخر وعقيدته هما الطريق نحو السلام وإيجاد الحلول لجميع المشكلات ومواجهة خطابات الكراهية والعنصرية البغيضة.

وقال الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، في محاضرة له ضمن فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب صنَّاع السلام، إن وحدتنا وأخوتنا الإنسانية تعد أمراً مهمًاً في مواجهة الفساد والعنف وغيرها، موضحاً أن علينا حماية كوكبنا من خلال التوعية بالتغيرات المناخية ومواجهة تأثيراتها السلبية.

ودعا الشباب المشاركين في المنتدى إلى العمل على صناعة السلام وبنائه من خلال احترام الاختلاف، والتحلي بالقيم الإنسانية التي أودعها الله في البشر، والتمسك بالعدالة والمساواة، سواء في الجنس أو اللون أو العرق، مشيراً إلى أن العدالة كفيلة بإيجاد درع واق ضد هادمي خطط الحوار ونقاط التَّلاقي بين أبناء البشرية. وتستمر في مدينة جنيف بسويسرا، فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب صنَّاع السلام، الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس المجلس، بالشراكة مع مجلس الكنائس العالمي ومؤسسة روز كاسيل .