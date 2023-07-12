«محمد بن حم الخيرية» و«معاً» تبحثان فرص التعاون

العين (الاتحاد)

استقبل الشيخ الدكتور محمد بن حم العامري رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن حم الخيرية وفداً من هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، وذلك في مقر المؤسسة بمدينة العين، ضم الوفد سالم الشامسي مدير إدارة المساهمات، وخالد صالح العامري مدير إدارة المسؤولية المجتمعية، وعلي الحمودي أخصائي جمع المساهمات. وبحث الجانبان سبل تعزيز العمل الإنساني المشترك.وخلال اللقاء، أكد الشيخ الدكتور محمد بن حم ضرورة العمل المستمر لإيجاد آليات مستدامة للمبادرات الخيرية والإنسانية ووضع الأطر التنظيمية بمعايير عالمية، مما يسهم في ديمومة المشاريع ذات النفع المجتمعي العام ويدعم ترسيخ مفهوم العطاء عادة اجتماعية بين أفراد الأسرة الواحدة.

وقال ابن حم: «نعيش في ظل قيادة رشيدة جعلت من مفاهيم الإنسانية والخير والعطاء ثوابت وطنية راسخة في وجدان كل مواطن ومقيم في الدولة، وذلك ترسيخاً للمنهج الذي وضعه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه».

وقال ابن حم: «تأتي شراكتنا مع هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» في إطار جهودنا ومبادراتنا المستمرة لتعزيز مسؤوليتنا المجتمعية كمؤسسة وطنية إماراتية، وسنعمل مع الهيئة من خلال هذا التعاون لتسخير قدراتنا وإمكانياتنا وتوظيفها لإحداث فرق إيجابي ملموس في حياة الناس».

وتوجه بالشكر والعرفان للعاملين في هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» على جهودهم في تنظيم وإطلاق مبادرات وفعاليات إنسانية متميزة ساهمت في دعم أبناء الوطن وعززت تلاحمهم ورسخت المسؤولية المجتمعية لديهم، ونشرت ثقافة التعاون والتكامل بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني عبر فعاليات هادفة مشتركة.