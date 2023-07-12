جامعة الشارقة تبحث التعاون مع مركز الأبحاث التركي

الشارقة (وام)

بحثت جامعة الشارقة، فرص التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك، مع وفد من مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية بمنظمة التعاون الإسلامي - إرسيكا بجمهورية تركيا، وذلك خلال استقبال الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة للوفد، ضمن الزيارة التي نظمتها مؤسسة الشارقة لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين التابعة لجامعة الشارقة.

ضم الوفد كلاً من الدكتور محمود إرول كيليش، المدير العام للمركز، والدكتور جنكيز تومار، رئيس قسم البحوث والنشر.

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي، حرص الجامعة على تحقيق استراتيجيتها وفقاً لرؤية مؤسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي يعمل على تنفيذ رؤيتها الآن رئيسها سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، من خلال التركيز على تطوير ودعم العملية التعليمية لخدمة المجتمع المحلي، مشيراً إلى أن الجامعة تُعد الآن من كبريات المؤسسات التعليمية الرائدة في مجال التعليم والبحث العلمي على مستوى الدولة، وتعمل على تعزيز التعاون المشترك مع مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية للاستفادة من الخبرات والإمكانيات والتجارب في مجالات البحث العلمي والأكاديمي.

وتضمنت زيارة الوفد جولة اطلع خلالها على مرافق الجامعة ومبانيها وجوانب من بنيتها التحتية، شملت معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية، حيث اطلع على تجربة المعهد في مجال البحث العلمي وإمكانية التعاون مع المجموعات البحثية، وعلى مختبراته والإمكانيات المتوفرة فيه.

وتمّ على هامش الزيارة، عقد لقاء تعريفي للوفد شاركت فيه كليات الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والشريعة والدراسات الإسلامية، وعدد من طلبة الدراسات العليا، حيث قدم الوفد نبذة تعريفية عن مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية - إرسيكا والأنشطة التابعة له في مجالات البحوث والمنشورات، والحضارة الإسلامية، والتراث الثقافي والمعماري، والفنون التقليدية والحرف اليدوية، كما تمت مناقشة آفاق ومجالات التعاون المشترك التي يمكن العمل عليها مستقبلاً مع الجامعة.