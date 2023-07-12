الخميس 13 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«تريندز» و«جامعة الشارقة» يبحثان التعاون

محمد العلي ووفد «تريندز» خلال اللقاء (من المصدر)
13 يوليو 2023 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شرطة الشارقة تنفي صحة منشور متداول
السنوسي «الأجنبي الثالث» في قائمة «الصقور»

بحث مركز تريندز للبحوث والاستشارات ومعهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية التابع لجامعة الشارقة، آفاق التعاون المشترك، وسبل مد الجسور العلمية والمعرفية بين الجانبين، بما يحقق الأهداف المشتركة في المجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة آليات التعاون في البرامج البحثية والتدريبية والتطويرية التي تسهم في تطوير قدرات كُلٍّ من الطرفين.
جاء ذلك في الاجتماع الذي تم عقده عبر تطبيق (زووم)، بين وفد مركز تريندز برئاسة الدكتور محمد عبد الله العلي الرئيس التنفيذي للمركز، ووفد معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية برئاسة الدكتور فاكر الغرايبة مدير معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة، وبحضور الدكتورة نورة الكربي أستاذ مساعد بجامعه الشارقة، إلى جانب عدد من رؤساء القطاعات ومديري الإدارات والمسؤولين بكلا الطرفين.
وقد أكد الدكتور محمد عبدالله العلي أن التعاون بين المؤسسات البحثية والأكاديمية، وبين الهيئات والجهات الحكومية والخاصة، له دائماً دور كبير وفعال في تعزيز العمل البحثي، من حيث الخروج بنتاج معرفي وازن، يخدم المجتمع والباحثين، ويسهم في استشراف الأحداث، بل إنه يشارك في صنعها، مشيداً بدور جامعة الشارقة والمعهد في تحقيق النهضة التعليمية والأكاديمية وخدمة البحث العلمي وتعزيزه.

الإمارات
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
امعة الشارقة
الشارقة
محمد العلي
آخر الأخبار
محمد بن راشد يعتمد إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة زايد برئاسة شما المزروعي
الإمارات
محمد بن راشد يعتمد إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة زايد برئاسة شما المزروعي
اليوم 12:58
رئيس الدولة ونائباه
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مونتينيغرو بذكرى استقلال بلاده
اليوم 12:45
ماني للبيع!
الرياضي
ماني للبيع!
اليوم 11:39
شرطة الشارقة
الإمارات
شرطة الشارقة تنفي صحة منشور متداول
اليوم 11:33
تنويه مهم من "الموارد البشرية والتوطين"
الإمارات
تنويه مهم من "الموارد البشرية والتوطين"
اليوم 11:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©