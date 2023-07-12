«تريندز» و«جامعة الشارقة» يبحثان التعاون

أبوظبي (الاتحاد)

بحث مركز تريندز للبحوث والاستشارات ومعهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية التابع لجامعة الشارقة، آفاق التعاون المشترك، وسبل مد الجسور العلمية والمعرفية بين الجانبين، بما يحقق الأهداف المشتركة في المجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة آليات التعاون في البرامج البحثية والتدريبية والتطويرية التي تسهم في تطوير قدرات كُلٍّ من الطرفين.

جاء ذلك في الاجتماع الذي تم عقده عبر تطبيق (زووم)، بين وفد مركز تريندز برئاسة الدكتور محمد عبد الله العلي الرئيس التنفيذي للمركز، ووفد معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية برئاسة الدكتور فاكر الغرايبة مدير معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة، وبحضور الدكتورة نورة الكربي أستاذ مساعد بجامعه الشارقة، إلى جانب عدد من رؤساء القطاعات ومديري الإدارات والمسؤولين بكلا الطرفين.

وقد أكد الدكتور محمد عبدالله العلي أن التعاون بين المؤسسات البحثية والأكاديمية، وبين الهيئات والجهات الحكومية والخاصة، له دائماً دور كبير وفعال في تعزيز العمل البحثي، من حيث الخروج بنتاج معرفي وازن، يخدم المجتمع والباحثين، ويسهم في استشراف الأحداث، بل إنه يشارك في صنعها، مشيداً بدور جامعة الشارقة والمعهد في تحقيق النهضة التعليمية والأكاديمية وخدمة البحث العلمي وتعزيزه.