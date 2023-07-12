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الإمارات

تفاهم بين «برجيل» و«وطني الإمارات»

ضرار بالهول وبرونو دسوزا خلال التوقيع (من المصدر)
13 يوليو 2023 01:22

دبي (الاتحاد)

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وقعت مؤسسة وطني الإمارات، أمس، مذكرة تفاهم مع مستشفى برجيل للجراحة المتطورة في دبي، وذلك في إطار حرص الطرفين على إرساء دعائم التعاون المشترك، بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي للارتقاء بالعمل المجتمعي والوطني، وتوفير الدعم الصحي لموظفي مؤسسة وطني الإمارات وعائلاتهم.
وقع المذكرة ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، وبرونو دسوزا، الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي والإمارات الشمالية لبرجيل القابضة. وبموجب المذكرة، سيتم التنسيق بين مؤسسة وطني الإمارات ومستشفى برجيل لتقديم حملات توعية صحية من قبل المستشفى، تسهم في تعزيز الوعي الصحي المجتمعي.
وقال ضرار بالهول الفلاسي: «يسرنا إبرام مذكرة التفاهم مع مستشفى برجيل للجراحة المتطورة، والمضي قُدُماً في تطوير تعاوننا مع هذه المؤسسة الطبية التخصصية الرائدة. وننظر بثقة حيال انعكاسات شراكتنا على الصُعُد المؤسسية والصحية والتنموية، ودورها في تعزيز الرعاية الصحية لكافة أعضاء فريق عمل المؤسسة».

مؤسسة وطني الإمارات
الإمارات
مستشفى برجيل
دبي
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