الخميس 13 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

إطلاق «بكالوريوس الجنسية والإقامة»

إطلاق «بكالوريوس الجنسية والإقامة»
13 يوليو 2023 01:24

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
السنوسي «الأجنبي الثالث» في قائمة «الصقور»
سالم عبد الرحمن يحصد ذهبية «الشطرنج السريع»

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ممثلةً بأكاديمية الإمارات للهوية والجنسية، عن فتح باب التسجيل في بكالوريوس الجنسية والإقامة والمنافذ اعتباراً من أمس الأول الاثنين الموافق 10 يوليو وحتى العشرين من الشهر ذاته، وذلك لمنتسبي الهيئة وأبنائهم ولموظفي شركاء الهيئة الاستراتيجيين في كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة وإدارات الدفاع المدني.
يأتي إعلان الهيئة في إطار جهود أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية في دعم الكوادر الحكومية وتعزيز قدراتها في مجال العلوم الأمنية والإدارية والبشرية والمالية، لا سيما ما يتمتع به برنامج بكالوريوس الجنسية والإقامة والمنافذ من تنوع وشمولية، بما يلبي متطلبات الهيئة في تحقيق مستهدفاتها ويلامس تطلعات منتسبي الهيئة وشركائها على النحو الذي يحقق المعارف اللازمة والتدريب والتأهيل ومهارات البحث العلمي.
ونوهت الهيئة إلى أهمية المبادرة في التسجيل خلال الفترة المحددة، فيما أكدت ضرورة استيفاء المتقدمين للشروط المطلوبة كالحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل الدولة أو خارجها في ضوء اعتمادها من وزارة التربية والتعليم بما لا يتجاوز 5 سنوات عند تاريخ التسجيل في البرنامج وبمعدل لا يقل عن 70% في المسار العام و65% في المسار المتقدم و60% في مسار النخبة، في حين يتعيّن تقديم شهادة النجاح في اختبار الإمارات القياسي (EMSAT) بما لا يقل عن 1100 في اللغة الإنجليزية، أو ما يعادل ذلك من اختبارات معترف بها من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية.
ودعت الهيئة الفئات المستهدفة من التسجيل التقدم بإرسال المتطلبات والأوراق الثبوتية إلكترونيّاً عبر البريد student.services@icp.gov.ae مع مراعاة إرفاق صورة عن شهادة الثانوية ونتيجة اختبار اللغة الإنجليزية وصورة عن كل من جواز السفر وبطاقة الهوية وخلاصة القيد وشهادة الميلاد والصورة الشخصية إلى جانب خطاب من جهة العمل وتعبئة النموذج المتاح عبر موقع الهيئة.
يشار إلى أن برامج الأكاديمية قد حظيت على اعتمادات مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني علاوة على المركز الوطني للمؤهلات.

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية
الإمارات
آخر الأخبار
محمد بن راشد يعتمد إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة زايد برئاسة شما المزروعي
الإمارات
محمد بن راشد يعتمد إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة زايد برئاسة شما المزروعي
اليوم 12:58
رئيس الدولة ونائباه
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مونتينيغرو بذكرى استقلال بلاده
اليوم 12:45
ماني للبيع!
الرياضي
ماني للبيع!
اليوم 11:39
شرطة الشارقة
الإمارات
شرطة الشارقة تنفي صحة منشور متداول
اليوم 11:33
تنويه مهم من "الموارد البشرية والتوطين"
الإمارات
تنويه مهم من "الموارد البشرية والتوطين"
اليوم 11:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©