إطلاق «بكالوريوس الجنسية والإقامة»

أبوظبي (وام)

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ممثلةً بأكاديمية الإمارات للهوية والجنسية، عن فتح باب التسجيل في بكالوريوس الجنسية والإقامة والمنافذ اعتباراً من أمس الأول الاثنين الموافق 10 يوليو وحتى العشرين من الشهر ذاته، وذلك لمنتسبي الهيئة وأبنائهم ولموظفي شركاء الهيئة الاستراتيجيين في كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة وإدارات الدفاع المدني.

يأتي إعلان الهيئة في إطار جهود أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية في دعم الكوادر الحكومية وتعزيز قدراتها في مجال العلوم الأمنية والإدارية والبشرية والمالية، لا سيما ما يتمتع به برنامج بكالوريوس الجنسية والإقامة والمنافذ من تنوع وشمولية، بما يلبي متطلبات الهيئة في تحقيق مستهدفاتها ويلامس تطلعات منتسبي الهيئة وشركائها على النحو الذي يحقق المعارف اللازمة والتدريب والتأهيل ومهارات البحث العلمي.

ونوهت الهيئة إلى أهمية المبادرة في التسجيل خلال الفترة المحددة، فيما أكدت ضرورة استيفاء المتقدمين للشروط المطلوبة كالحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل الدولة أو خارجها في ضوء اعتمادها من وزارة التربية والتعليم بما لا يتجاوز 5 سنوات عند تاريخ التسجيل في البرنامج وبمعدل لا يقل عن 70% في المسار العام و65% في المسار المتقدم و60% في مسار النخبة، في حين يتعيّن تقديم شهادة النجاح في اختبار الإمارات القياسي (EMSAT) بما لا يقل عن 1100 في اللغة الإنجليزية، أو ما يعادل ذلك من اختبارات معترف بها من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية.

ودعت الهيئة الفئات المستهدفة من التسجيل التقدم بإرسال المتطلبات والأوراق الثبوتية إلكترونيّاً عبر البريد student.services@icp.gov.ae مع مراعاة إرفاق صورة عن شهادة الثانوية ونتيجة اختبار اللغة الإنجليزية وصورة عن كل من جواز السفر وبطاقة الهوية وخلاصة القيد وشهادة الميلاد والصورة الشخصية إلى جانب خطاب من جهة العمل وتعبئة النموذج المتاح عبر موقع الهيئة.

يشار إلى أن برامج الأكاديمية قد حظيت على اعتمادات مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني علاوة على المركز الوطني للمؤهلات.