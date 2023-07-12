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«الاتحادية للموارد البشرية» تعيد هندسة نظام «بياناتي»

جانب من المشاركين في الورشة (من المصدر)
13 يوليو 2023 01:23

دبي (الاتحاد)
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أنها انتهت، مؤخراً، من إعادة هندسة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الجديد في الحكومة الاتحادية، والتي اعتمدها مجلس الوزراء، مؤخراً، ودخلت حيز التنفيذ مطلع يوليو الجاري.
جاء الإعلان عن هذا الإنجاز خلال الورشة التدريبية التي عقدتها الهيئة، مؤخراً، في قاعة المسرعات الحكومية بأبراج الإمارات، وحضرها عدد من أعضاء فريق عمل نظام «بياناتي» في الهيئة، والعشرات من مدراء ومسؤولي إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية.
واستعرض فريق عمل الهيئة خلال الورشة أبرز التعديلات التي أجرتها الهيئة على نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، وأنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المرتبطة بها، حتى تتوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الجديد في الحكومة الاتحادية.

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وأكد عاصم العوضي، مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة، أن الهيئة حرصت خلال عملية إعادة هندسة نظام «بياناتي» على إعادة تصميم وهندسة إجراءات الموارد البشرية بشكل مبتكر، لتكون أكثر بساطة وسهولة، وتوفر تجربة متميزة لموظفي الحكومة الاتحادية، مع مراعاة ضمان التطبيق الإلكتروني السليم لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الجديد في الحكومة الاتحادية في النظام.
وأشار إلى أن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات الإلكترونية اللازمة لتفعيل أحكام اللائحة، من حيث الجوانب ذات العلاقة بالتعديلات ومنها: (العقد الموحد، أنماط التوظيف، وتمديد وتعديل أحكام النقل والإعارة والترقيات، وتعديل أحكام الإجازات بمختلف أنواعها، وغيرها من الأحكام).
وذكر أن الهيئة ستعقد خلال الفترة المقبلة سلسلة من الورش التدريبية الحضورية والافتراضية لمدراء ومسؤولي إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية .
وقال العوضي: إن الهيئة تعمل على إطلاق نظام «بياناتي» بحلة جديدة ليتم تطبيقه بشكل تدريجي حتى نهاية الربع الجاري، حيث سيحظى مستخدمو النظام بتجربة فريدة من نوعها، وستكون الخدمات والإجراءات أكثر سلاسة وسرعة وفق نهج رقمي جديد، مبيناً أن هذا المشروع سيشكل عند اكتماله طفرة إيجابية حقيقية ونوعية في منظومة العمل المؤسسي على مستوى الحكومة الاتحادية.

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