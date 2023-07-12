«أبوظبي للدفاع المدني» لـ«الاتحاد»: الإهمال وتلف الأجهزة أبرز مسببات حرائق الصيف

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أوضحت المقدم ميرة الزعابي من إدارة السلامة العامة في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بأن حوادث الحريق التي تحدث خلال فصل الصيف وخاصة مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، غالباً ما تحدث عن طريق خطأ أو إهمال بشري أو فشل أو تلف في جهاز أو معدة أدت إلى وقوعها، إذ لا يمكن القول بشكل دقيق بأن حوادث الحريق في الصيف تختلف عن الشتاء.

وأكدت أن من أسباب بعض الحرائق أيضاً الإهمال في التعامل مع الأجهزة المنزلية مثل زيادة الأحمال الكهربائية بصورة مفرطة، أو إجراء تعديلات من قبل أشخاص غير فنيين أو مختصين على لوحات توزيع الكهرباء، ما يؤدي إلى حرائق، وكذلك الاستخدام السيئ لشواحن بطاريات الهواتف، وغيرها من أنواع الأجهزة التي تعمل على البطاريات، وكلها مسببة لنشوب الحرائق.

وتطرقت الزعابي خلال حوارها مع «الاتحاد»، إلى الحرائق التي تقع في السيارات والتي تحدث، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير جداً، مبينة أن الشتاء يعتبر فترة زمنية مناسبة، لعمل الصيانة السنوية اللازمة للأجهزة والمعدات في المنازل وكذلك السيارات، وذلك لتجنب وقوع أي إشكاليات أو حوادث للحريق.

ووجهت عدداً من النصائح لقائدي السيارات خلال فترة الصيف، والتي تتضمن: ضرورة عمل الصيانة الدورية للسيارة، وتفقد نظام التبريد للمركبة، وعدم ترك الولاعات في السيارة، أو وضع علب المعقمات فيها والتي يمكن أن تكون سبباً في حال تعرضها للشمس لفترة طويلة للحريق.

ودعت إلى ضرورة وجود طفاية للحريق داخل كل مركبة، ووضعها في المكان المخصص لها، حتى يسهل الوصول إليها بسرعة، لأنها تعتبر خط الدفاع الأول في حال حدوث حريق في المركبة، مع ضرورة قيام سائق السيارة بتفقد تاريخ صيانة الطفاية وتاريخ صلاحيتها كل فترة، وذلك لتعزيز سلامة السيارة قبل قيادتها.

وأوضحت أنه في حال الحريق في المركبات، فإنه يتوجب الوقوف على جانب الطريق وإطفاء المحرك والخروج من السيارة على الفور، والبدء في عملية المكافحة الأولية باستخدام طفاية الحريق بالمركبة، من خلال الوقوف من مسافة آمنة للمكافحة من مسافة متر تقريباً، وتوجيه قاذف خرطوم الطفاية لقاعدة اللهب ثم الضغط على مقبض الطفاية والتحريك باتجاه اليمين واليسار للسيطرة على الحريق، وفي حال تكاثف النيران فيجب الابتعاد عن السيارة فوراً وطلب المساعدة، والحفاظ على الهدوء، والاتصال على الرقم 999.

ولفتت المقدم ميرة الزعابي إلى إطلاق هيئة أبوظبي للدفاع المدني حملة «وقايتكم غايتنا» للتوعية خلال فترة الصيف بأهمية المحافظة على تدابير الوقاية والسلامة العامة، من مسببات الحرائق والإصابات، وتعزيز التدابير الاحترازية لتفادي مخاطرها.

وأوضحت أن الحملة تتضمن: نشر التوعية الوقائية عبر منصات الهيئة والشركاء الاستراتيجيين للتواصل الاجتماعي، ومختلف وسائل الإعلام لتعزيز الوعي المجتمعي بتدابير الوقاية والسلامة، ضماناً لحماية الأرواح والممتلكات.

وحثت الزعابي على ضرورة المشاركة المجتمعية والتعاون، لأن ذلك يسهم في رفع الجانب الثقافي لأفراد المجتمع، ويساعد في تعزيز الوقاية والالتزام بالإرشادات والتدابير لتعزيز مستويات الحماية للمساكن ومختلف المنشآت التجارية، كما دعت الجمهور إلى التعاون مع فرق الدفاع المدني، بالإبلاغ الفوري عن أي طارئ على الرقم (999).