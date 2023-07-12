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شرطة دبي تبحث التعاون مع «الإمارات للإعلام»

محمد الشحي ووفد مجلس الإمارات للإعلام خلال الزيارة (من المصدر)
13 يوليو 2023 01:22

دبي (الاتحاد)

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استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام والوفد المرافق، وكان في استقباله اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بشرطة دبي وعدد من كبار الضباط.
ورحب اللواء أحمد رفيع، بالشحي والوفد المرافق له، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تعمل على توطيد التعاون والتواصل الفعال مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، بهدف تبادل الخبرات والممارسات والتجارب وتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التعاون في مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
من جهته، أكد محمد سعيد الشحي حرص مجلس الإمارات للإعلام على بناء شراكات مع مختلف المؤسسات المحلية لتحقيق رؤية المجلس وأهدافه الاستراتيجية الرامية لتطوير وتنظيم قطاع الإعلام في الدولة.
وأشاد الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، بجهود إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي والإنجازات المتواصلة التي تحققها في توعية الجمهور وبناء جسور التعاون مع المجتمع من خلال توظيف أحدث الأدوات الاتصالية لتعزيز الوعي الأمني، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ويرسخ أمن المجتمع واستقراره.
واصطحب اللواء رفيع، محمد سعيد الشحي والوفد المرافق في جولة إلى مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات، تعرف خلالها على منظومة العمل في المركز وأحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة، والنظام الذكي لتصنيف مناطق الاختصاص.
كما اطلع الشحي والوفد الزائر على دور إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي، في نشر الأخبار المُتعلقة بالعمل الشرطي والتي تتضمن الأخبار المرورية والجنائي والمجتمعية، وآليات العمل في التوثيق والإذاعة والتلفاز والنشر الصحفي والتصوير والتنسيق الإعلامي، وكيفية إدارة المحتوى الإعلامي، ورصد الأخبار الأمنية محلياً وعالمياً، وإعداد الإحصائيات، والتنسيق مع الجهات الإعلامية، وأبرز الشراكات والإصدارات، والموقع الريادي في النشر الإخباري لشرطة دبي، وأبرز الإنجازات والجوائز والبرامج التي تطبقها الإدارة.

دبي
الإمارات
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