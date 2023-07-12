عريف يسهم في إنقاذ 24 فرداً من حريق

دبي (الاتحاد)

كرم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، العريف أول غدير حمود الكعبي، من مرتب الإدارة العامة للدفاع المدني دبي، على إقدامه وشجاعته وحسن تصرفه في المساهمة بإنقاذ 24 فرداً من حريق اندلع في منزل شعبي بينهم نساء وأطفال، وذلك أثناء مروره مصادفة بالقرب المنزل.

وتقدم اللواء المنصوري، بحضور اللواء الدكتور عادل السويدي مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، وعدد من كبار الضباط، بالشكر والتقدير إلى الفريق خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي، وكافة الكوادر العاملة في الدفاع المدني على الجهود الجبارة، والمسؤولية العالية جداً التي تقع على عاتقهم في مساعدة الناس والحفاظ على أرواحهم، والجاهزية العالية في التعامل مع الحرائق والحالات الطارئ على مدار 24 ساعة.

وأكد أن العمل الذي تقوم به الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي يعتبر عملاً بطولياً في سرعة التحرك والتصرف والإقدام في التعامل مع الحرائق والعمل على محاصرتها وإنقاذ حياة الناس، مبيناً أن ما قام به العريف أول غدير حمود الكتبي في مساعدة العوائل يأتي في إطار الشجاعة والإقدام والحرص على المسؤولية تجاه المجتمع والناس.

وتقدم اللواء المنصوري بالشكر إلى العريف الكعبي على سرعة تصرفه في الدخول إلى المنزل وسط النيران والأدخنة لإنقاذ الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن هذا التصرف يدل على مدى الاستعداد العالي والكفاءة العالية لديه في المخاطرة من أجل إنقاذ حياة الناس.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى أن حريقاً اندلع في سيارتين وخيمة وملحق داخل أسوار المنزل الشعبي، وانتشرت النيران بسرعة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وقد تصادف ذلك مع مرور العريف أول غدير الكعبي في المكان، فشاهد تصاعد الأدخنة دون وجود أي حركة من القاطنين في المنزل أو رد فعل، ولاحظ أن البوابة الخارجية مُغلقة ولا أحد يخرج منها.

وأقدم العريف الكعبي بسرعة على الاتصال بغرفة العمليات، والإبلاغ عن الحريق ثم سارع إلى الدخول إلى المنزل، ليكتشف وجود عوائل في داخله من نساء وأطفال فباشر في إخراجهم وإبعادهم عن مسار النيران والأدخنة، إلى جانب مساعدة أحد المصابين حتى وصلت المساعدة وفرق الدفاع المدني.

وساهمت سرعة التدخل من العريف الكعبي في إنقاذ 24 فرداً من العوائل المختلفة في المنزل قبل أن يمتد الحريق إليهم أو تحاصرهم داخله.

من جانبه، تقدم العريف أول غدير الكعبي، بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي على تكريمها له، مؤكداً أن ما قام به هو من واجبه المهني والعمل والإنساني الذي يقوم به كأحد المنتسبين إلى الإدارة العامة للدفاع المدني والحريصة دائماً على تدريب كوادرها ليكونوا على أعلى درجات الجاهزية.