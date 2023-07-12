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حمدان بن محمد يصدر قرارات بتعيين مديرين تنفيذيين في حكومة دبي

حمدان بن محمد يصدر قرارات بتعيين مديرين تنفيذيين في حكومة دبي
12 يوليو 2023 20:42

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عدداً من القرارات الخاصة بنقل وتعيين مديرين تنفيذيين في حكومة دبي.

فقد أصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم (67) لسنة 2023 بنقل حامد عبد الغفور محمد العوضي، من سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وتعيينه مديراً تنفيذياً لقطاع الخدمات المشتركة بدائرة المالية، على أن يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 17 يوليو 2023، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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كما أصدر سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم (68) لسنة 2023 بتعيين أحمد علي مصبح بالقيزي الفلاسي، مديراً تنفيذياً لقطاع سلامة وبيئة الطيران في هيئة دبي للطيران المدني، والقرار رقم (69) لسنة 2023 بتعيين محمد حسن محمد حسن الشحي، مساعداً للمدير التنفيذي لقطاع الإسكان بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، على أن يُعمل بالقرارين من تاريخ صُدورهما، ويُنشران في الجريدة الرسمية.

المصدر: وام
حمدان بن محمد
دبي
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