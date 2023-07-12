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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
12 يوليو 2023 18:43

 يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال، وتميل درجات الحرارة للانخفاض خاصة غرباً، ورطب ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار غرباً.
الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية و شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س .
الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:14 والمد الثاني عند الساعة 21:43، والجزر الأول عند الساعة 14:32 و الجزر الثاني عند الساعة 05:22.
بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 07:27 والمد الثاني عند الساعة 17:48، والجزر الأول عند الساعة 12:36 والجزر الثاني عند الساعة 01:18 .

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المصدر: وام
الإمارات
الطقس
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