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«الموارد البشرية والتوطين»: نسبة نمو العمالة في القطاع الخاص بلغت 9.9% في النصف الأول من العام الحالي

«الموارد البشرية والتوطين»: نسبة نمو العمالة في القطاع الخاص بلغت 9.9% في النصف الأول من العام الحالي
12 يوليو 2023 17:44

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن نسبة نمو العمالة في القطاع الخاص بلغت 9.9% في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

فيما كشفت البيانات الرسمية عن زيادة المنشآت الجديدة بنسبة 12.2% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين،أنه تم إضافة 12 ألف وظيفة للمواطنين بالقطاع الخاص نتيجة قرار توسيع المنشآت المستهدفة بالتوطين التي فيها عمالة تتراوح بين 20 و 49 عاملاً.

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وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، وجود آلية لمراقبة سوق العمل والتأكد من الالتزام بالتوطين ومنع التحايل.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن 71 نشاطاً فرعياً في القطاع الخاص تستهدف الوزارة تشغيل المواطنين فيها.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
وزارة الموارد البشرية والتوطين
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