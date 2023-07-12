حكومة عجمان تعلن تفاصيل برنامج "صيفنا سعادة"

تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي؛ أعلنت حكومة عجمان عن تفاصيل البرنامج الصيفي للعام الرابع على التوالي خلال الفترة من 17 يوليو الجاري إلى 17 أغسطس المقبل تحت شعار "صيفنا سعادة".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي خاص عقد في "مركز عجمان اكس" بحضور أحمد الرئيسي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبرنامج الصيفي ونائبه السيد علي الشامسي وراشد الغملاسي ممثل وزارة تنمية المجتمع وعبد العزيز عبد الله المشرف العام على البرنامج الصيفي.

وتوجه أحمد الرئيسي بالشكر إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على رعايته الكريمة والتي كان لها الأثر الكبير فيما تحقق من نجاحات في السنوات الثلاث الماضية، موضحاً أن البرنامج الصيفي ينقسم إلى 4 محاور أساسية أهمها البرامج المجتمعية، والبرامج الرياضية، والبرامج التطويرية، والمراكز الصيفية اليومية، بالإضافة إلى التنوع في الفعاليات الترفيهية والرياضية.

وأشار إلى أنه تم إعداد 8 فعاليات للبرامج المجتمعية بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع و5 فعاليات في البرامج الرياضية بالتعاون مع أكاديمية عجمان للسياحة ومركز عجمان للتنمية الاجتماعية ونادي عجمان لذوي الإعاقة ودائرة البلدية والتخطيط فيما يصل العدد إلى 28 فعالية في البرامج التطويرية بالتعاون مع دائرة المالية ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري ومجلس سيدات أعمال عجمان ودائرة الموارد البشرية ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلدية والتخطيط والدفاع المدني وهيئة النقل وهيئة المناطق الحرة ودائرة التنمية السياحية ورابطة رواد التواصل الاجتماعي.

من جهته أكد عبدالعزيز عبدالله المشرف العام على البرنامج الصيفي تخصيص جوائز التميز للبرنامج الصيفي هذا العام لـ 4 فئات هي الجهة المتميزة، أفضل 3 برامج، وأفضل تغطية إعلامية، وأفضل منسق برامج، مشيرًا إلى أن التسجيل في البرنامج الصيفي متاح من خلال الموقع الالكتروني الرسمي: www.ajsummer.ae .