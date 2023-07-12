«بيئة أبوظبي»: إعادة تدوير 20 مليون قنينة بلاستيكية خلال عام

حددت هيئة البيئة - أبوظبي بالتعاون مع شركائها الرئيسيين هدفًا طموحًا يتمثل في جمع 20 مليون عبوة بلاستيكية مستخدمة لمرة واحدة سنويًا سيتم إعادة تدويرها وذلك من خلال تركيب 70 آلة لاسترداد القناني و26 حاوية ذكية في المناطق التي تشهد إقبالا كبيرا من الجمهور في إمارة أبوظبي مثل الكورنيش ومطار أبوظبي والمراكز الرياضية ومراكز التسوق فضلاً عن المؤسسات الأكاديمية.

تأتي مبادرة استرداد القناني في إطار الحملة المجتمعية التي أطلقتها هيئة البيئة "معا نحو الصفر" ضمن سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة والتي تم الإعلان عنها في عام 2020 وتهدف إلى تحقيق صفر نفايات من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة وصفر انبعاثات كربونية دون ترك أي أثر يذكر على التنوع البيولوجي.

ونظمت الهيئة حفلا للإعلان عن هذه المبادرة استضافته مجموعة الدار بحضور الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام للهيئة وعدد من الشركاء الرئيسيين للهيئة.

وقالت الدكتورة شيخة الظاهري: اكتشفنا على مر السنين الضرر الذي تسببه المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة على النظم البيئية البرية والبحرية وعلى صحة الإنسان فضلاً عن أنها تستغرق مئات السنين حتى تتحلل، لذلك أطلقنا سياسية أبوظبي للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة؛ واليوم وفي إطار تنفيذ هذه السياسة نقوم بنشر العديد من آلات استرداد القناني القائمة على الحوافز بالإضافة إلى الحاويات الذكية التي سيتم توفيرها في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء أبوظبي، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين الذين دعموا تنفيذ السياسة منذ إطلاقها.

وأضافت: ستسمح آلات استرداد القناني المبتكرة والحاويات الذكية لأفراد المجتمع بوضع القناني البلاستيكية وعلب الألمنيوم المستخدمة لمرة واحدة ليتم إعادة تدويرها والحصول على مكافآت مقابل ذلك، ولقد حرصنا على توفير تلك الآلات في مواقع يسهل الوصول إليها مما يقلل من الجهد الذي يبذله المستهلكون للعثور عليها.

من جهته قال برتراند لومي المدير الإقليمي في دولة الإمارات لشركة ماجد الفطيم للتجزئة: نتشرف في كارفور بالشراكة مع هيئة البيئة أبوظبي في حملة" معا إلى الصفر"، لقد التزمنا بتركيب 18 آلة لاسترداد القناني وتوفير حاويات ذكية عبر متاجر كارفور في أبوظبي والعين.

وقال راجيف وارير الرئيس التنفيذي لشركة شويترام: يسعدنا المشاركة في حملة "معاً نحو الصفر" بالشراكة مع Unilever و ديجرايد، حيث تتوافق مبادرة استرداد القناني تمامًا مع رؤيتنا لتقليل النفايات البلاستيكية والمساهمة في بناء مستقبل مستدام من خلال تشجيع عملائنا على إحضار قنانيهم البلاستيكية ليتم إعادة تدويرها.

وقالت سارة جاكسون المدير الفني وعضو جمعية التغليف المستدام: تدعم الجمعية حملة مبادرة "معاً نحو الصفر" التابعة لهيئة البيئة والتي تتوافق مع التزام الجمعية بالمساهمة العملية والفاعلة بتحقيق مبادئ الاقتصاد الدائري للتغليف في دولة الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو سيفي تي. روباوالا: كجزء من جهودنا المستمرة، نعمل من أجل تقليل الانبعاثات داخل المجموعة المنتشرة في دول مجلس التعاون الخليجي وأجزاء أخرى من العالم؛ لقد شاركنا في العديد من المبادرات سواء التي تساهم في زيادة الوعي أو من خلال اتباع طرق مبتكرة لمكافأة القائمين بإعادة تدوير القناني البلاستيكية وعلب الألمنيوم من خلال آلات استرداد القناني في منافذ البيع بالتجزئة ومراكز التسوق أو الترويج لاستخدام الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام.

وتوفر تلك الآلات حلاً بسيطًا وفعالًا لمشكلة التلوث بالقناني البلاستيكية المتنامية فهي تعمل على قبول القناني البلاستيكية المستعملة وإعطاء المكافآت في المقابل ومن خلال تحفيز الجمهور على إعادة تدوير القناني المستخدمة تشجع هذه الآلات على اتباع أنماط السلوك المسؤولة بيئياً وتساعد في تقليل كمية البلاستيك التي ينتهي بها المطاف في البيئة ومطامر النفايات.

يشار إلى أن كل آلة من آلات استرداد القناني سترسل تنبيهًا إلكترونيًا تلقائيًا مرة واحدة عندما تمتلئ، وهو ما يعزز عملية جمع القناني والعبوات بكفاءة لنقلها إلى مركز إعادة التدوير.