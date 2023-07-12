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الإمارات

تحديد عطلة رأس السنة الهجرية في الحكومة الاتحادية

شعار الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
12 يوليو 2023 13:00

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن إجازة رأس السنة الهجرية في الحكومة الاتحادية للعام 1445هـ.

وجاء في التعميم أنه "بناءً على قرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة لعام 2023، فقد تقرر أن تكون عطلة رأس السنة الهجرية يوم الجمعة الموافق 21 يوليو 2023".

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وهنأت الهيئة، بهذه المناسبة، قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمتين العربية والإسلامية، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية. 

 

المصدر: وام
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