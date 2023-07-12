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الإمارات

محمد بن راشد يطلق "البرنامج الدولي لتأهيل المدراء الحكوميين"

محمد بن راشد يطلق "البرنامج الدولي لتأهيل المدراء الحكوميين"
12 يوليو 2023 13:03

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، "البرنامج الدولي لتأهيل المدراء الحكوميين" بالتعاون مع 30 دولة حول العالم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر: "ضمن التعاون المعرفي والإداري مع مختلف الدول والحكومات.. أطلقنا اليوم "البرنامج الدولي لتأهيل المدراء الحكوميين" بالتعاون مع 30 دولة حول العالم.. يهدف البرنامج لتصدير الخبرة الإماراتية في مجال الإدارة الحكومية وبناء جسور معرفية مع مختلف الحكومات لتطوير كفاءات إدارية حكومية تتميز بالمرونة والابتكار والقدرة على التعامل مع متغيرات المستقبل. 

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التعاون الدولي يتجاوز الاقتصاد والسياسة ليشمل المعرفة والإدارة والتي تمثل رأس مال حقيقياً لجميع الدول التي تسعى لتعزيز تنافسيتها وترسيخ استدامة مسيرتها التنموية" .

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
محمد بن راشد
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