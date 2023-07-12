"الوطني الاتحادي" يشارك في اجتماعين للجمعية البرلمانية الآسيوية في طهران

شاركت الدكتورة نضال محمد الطنيجي، رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الجمعية البرلمانية الآسيوية، في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالموازنة والتخطيط، واجتماع الفريق المعني بالوثائق التنظيمية للجمعية البرلمانية الآسيوية، اللذين عقدا يوم أمس الثلاثاء، في العاصمة الإيرانية طهران.

وقدمت الطنيجي مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية بشأن تحديد الاشتراك في عضوية الجمعية البرلمانية الآسيوية، وذلك بوضع أنصبة متساوية لكل الدول الأعضاء بغض النظر عن عدد السكان أو المساحة الجغرافية أو ناتجها القومي، وأن يكون تسديد الاشتراكات في ميزانية الجمعية البرلمانية الآسيوية، متماشياً مع مبادئ ميثاق الجمعية البرلمانية الآسيوية التي تؤكد على المساواة بين جميع الأعضاء، ونوهت إلى أهمية موافاة الأعضاء بمقترح مشروع ميزانية تقديرية تقريبية، على أن تشمل الميزانية المقترحة للجمعية التقديرات المالية التفصيلية.

كما شاركت الدكتورة الطنيجي، في اجتماع الفريق المعني بالوثائق التنظيمية للجمعية البرلمانية الآسيوية، وقالت في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية، إن جميع الأعضاء يسعون إلى تحقيق ودعم هدف الجمعية، والعمل على خلق كيان برلماني آسيوي قوي يسهم بصورة جيدة في العمل البرلماني في القارة الآسيوية.

وأكدت الطنيجي في هذا الصدد أهمية التعاون لاستمرار عمل الجمعية البرلمانية الآسيوية وتحقيق أهدافها ومبادئ إنشائها، وضرورة تقاسم فرص الوصول إلى أحدث المعارف في المجالات المختلفة، وتبادل هذه المعارف بين الأعضاء لتعزيز تقدم الجمعية وتحقيق المساواة بين الأعضاء، مشددةً على أهمية تعزيز الحوار وإقامة الفعاليات البرلمانية المشتركة بين أعضاء الجمعية، لتنسيق الجهود في المجالات ذات الاهتمام المشترك.