الخميس 13 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

"الوطني الاتحادي" يشارك في اجتماعين للجمعية البرلمانية الآسيوية في طهران

"الوطني الاتحادي" يشارك في اجتماعين للجمعية البرلمانية الآسيوية في طهران
12 يوليو 2023 11:58

شاركت الدكتورة نضال محمد الطنيجي، رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الجمعية البرلمانية الآسيوية، في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالموازنة والتخطيط، واجتماع الفريق المعني بالوثائق التنظيمية للجمعية البرلمانية الآسيوية، اللذين عقدا يوم أمس الثلاثاء، في العاصمة الإيرانية طهران.

وقدمت الطنيجي مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية بشأن تحديد الاشتراك في عضوية الجمعية البرلمانية الآسيوية، وذلك بوضع أنصبة متساوية لكل الدول الأعضاء بغض النظر عن عدد السكان أو المساحة الجغرافية أو ناتجها القومي، وأن يكون تسديد الاشتراكات في ميزانية الجمعية البرلمانية الآسيوية، متماشياً مع مبادئ ميثاق الجمعية البرلمانية الآسيوية التي تؤكد على المساواة بين جميع الأعضاء، ونوهت إلى أهمية موافاة الأعضاء بمقترح مشروع ميزانية تقديرية تقريبية، على أن تشمل الميزانية المقترحة للجمعية التقديرات المالية التفصيلية.

أخبار ذات صلة
السنوسي «الأجنبي الثالث» في قائمة «الصقور»
سالم عبد الرحمن يحصد ذهبية «الشطرنج السريع»

كما شاركت الدكتورة الطنيجي، في اجتماع الفريق المعني بالوثائق التنظيمية للجمعية البرلمانية الآسيوية، وقالت في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية، إن جميع الأعضاء يسعون إلى تحقيق ودعم هدف الجمعية، والعمل على خلق كيان برلماني آسيوي قوي يسهم بصورة جيدة في العمل البرلماني في القارة الآسيوية.

وأكدت الطنيجي في هذا الصدد أهمية التعاون لاستمرار عمل الجمعية البرلمانية الآسيوية وتحقيق أهدافها ومبادئ إنشائها، وضرورة تقاسم فرص الوصول إلى أحدث المعارف في المجالات المختلفة، وتبادل هذه المعارف بين الأعضاء لتعزيز تقدم الجمعية وتحقيق المساواة بين الأعضاء، مشددةً على أهمية تعزيز الحوار وإقامة الفعاليات البرلمانية المشتركة بين أعضاء الجمعية، لتنسيق الجهود في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

 

المصدر: وام
المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
آخر الأخبار
محمد بن راشد يعتمد إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة زايد برئاسة شما المزروعي
الإمارات
محمد بن راشد يعتمد إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة زايد برئاسة شما المزروعي
اليوم 12:58
رئيس الدولة ونائباه
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مونتينيغرو بذكرى استقلال بلاده
اليوم 12:45
ماني للبيع!
الرياضي
ماني للبيع!
اليوم 11:39
شرطة الشارقة
الإمارات
شرطة الشارقة تنفي صحة منشور متداول
اليوم 11:33
تنويه مهم من "الموارد البشرية والتوطين"
الإمارات
تنويه مهم من "الموارد البشرية والتوطين"
اليوم 11:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©