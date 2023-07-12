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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيب الديموقراطية بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيب الديموقراطية بذكرى استقلال بلاده
12 يوليو 2023 10:52

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة كارلوس فيلا نوفا رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيب الديموقراطية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس كارلوس فيلا نوفا.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي باتريس تروفوادا رئيس وزراء جمهورية ساوتومي وبرنسيب الديموقراطية.

 

المصدر: وام
الإمارات
محمد بن زايد
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