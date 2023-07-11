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«تنفيذي الشارقة»: إعفاء 67 مشروع «رواد» من نصف الرسوم الحكومية لمدة سنتين

عبدالله بن سالم مترئساً الاجتماع بحضور سلطان بن أحمد والأعضاء (وام)
12 يوليو 2023 01:08

الشارقة (وام)

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عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
وبحث الاجتماع، جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، وتطوير الخدمات، ومتابعة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.
واستمراراً لدعمه لرواد الأعمال الشباب لتعزيز نشاطهم الاقتصادي، اعتمد المجلس إعفاء عدد من المشاريع الريادية المدعومة من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، من نصف رسوم الجهات الحكومية لمدة سنتين.
وتضم الدفعة الجديدة من المشاريع المعفاة 67 مشروعاً رائداً من مختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية تتوزع على كافة مدن ومناطق الإمارة.
كما اعتمد المجلس عدداً من مقترحات هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، حول تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بالاستفادة من أحدث التقنيات المستخدمة في الصيانة الدورية وإعادة استخدام المواد المزالة، بما يدعم المحافظة على البيئة وتحقيق الاستدامة.

مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية
الإمارات
تنفيذي الشارقة
الشارقة
المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة
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