الأربعاء 12 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عمار النعيمي يؤكد على نشر ثقافة الوقف والتكافل الاجتماعي

ولي عهد عجمان خلال اللقاء (وام)
12 يوليو 2023 01:08

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
ضابط بشرطة أبوظبي يجتاز 6 جولات في «سباق الكوكب»

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تولي اهتماماً خاصاً بدعم المؤسسات الخيرية والإنسانية وبرعاية ومساندة المحتاجين والمعوزين، إذ جعلت الجود والخير والعطاء نهج حياة، وساحة واسعة للتنافس في نشر ثقافة الوقف وترسيخ قيم التعاون، والتراحم، وتعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس بمكتبه في ديوان الحاكم، وفداً من مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، برئاسة عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، يرافقه علي المطوع، الأمين العام، ونائبه خالد آل ثاني، وعدد من مديري الوحدات التنظيمية في المؤسسة.
وأكد سمو ولي عهد عجمان، أن النشاط الوقفي يؤمن الاستثمارات اللازمة لضمان الاستقرار الاجتماعي، وذلك ضمن إطار مؤسسي يتميز بأبعاد دينية واقتصادية واجتماعية وثقافية، حيث يجسد نظام الوقف بخصائصه المتنوعة أهداف التنمية المستدامة في إطار بيئة خصبة تحفّز الابتكار والإبداع الإنساني.

عمار النعيمي
الإمارات
عجمان
ولي عهد عجمان
آخر الأخبار
محمد بن راشد يزور المركز الهندسي لطيران الإمارات
الإمارات
محمد بن راشد يزور المركز الهندسي لطيران الإمارات
اليوم 21:02
حمدان بن محمد يصدر قرارات بتعيين مديرين تنفيذيين في حكومة دبي
الإمارات
حمدان بن محمد يصدر قرارات بتعيين مديرين تنفيذيين في حكومة دبي
اليوم 20:42
شولتس: تعهد مجموعة السبع بدعم أوكرانيا يعزز المساعدة العسكرية لكييف
عربي ودولي
شولتس: تعهد مجموعة السبع بدعم أوكرانيا يعزز المساعدة العسكرية لكييف
اليوم 20:34
إردوغان: تركيا لن تصادق على عضوية السويد في الناتو قبل أكتوبر
عربي ودولي
أردوغان: تركيا لن تصادق على عضوية السويد في الناتو قبل أكتوبر
اليوم 19:39
الأمم المتحدة: أكثر من ثلاثة ملايين نازح جراء النزاع في السودان
عربي ودولي
الأمم المتحدة: أكثر من ثلاثة ملايين نازح جراء النزاع في السودان
اليوم 19:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©