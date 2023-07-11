عمار النعيمي يؤكد على نشر ثقافة الوقف والتكافل الاجتماعي

عجمان (وام)

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تولي اهتماماً خاصاً بدعم المؤسسات الخيرية والإنسانية وبرعاية ومساندة المحتاجين والمعوزين، إذ جعلت الجود والخير والعطاء نهج حياة، وساحة واسعة للتنافس في نشر ثقافة الوقف وترسيخ قيم التعاون، والتراحم، وتعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس بمكتبه في ديوان الحاكم، وفداً من مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، برئاسة عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، يرافقه علي المطوع، الأمين العام، ونائبه خالد آل ثاني، وعدد من مديري الوحدات التنظيمية في المؤسسة.

وأكد سمو ولي عهد عجمان، أن النشاط الوقفي يؤمن الاستثمارات اللازمة لضمان الاستقرار الاجتماعي، وذلك ضمن إطار مؤسسي يتميز بأبعاد دينية واقتصادية واجتماعية وثقافية، حيث يجسد نظام الوقف بخصائصه المتنوعة أهداف التنمية المستدامة في إطار بيئة خصبة تحفّز الابتكار والإبداع الإنساني.