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محمد الشرقي يقدم واجب العزاء في وفاة هلال بن سلطان الحوسني بسلطنة عُمان

محمد الشرقي لدى تقديم واجب العزاء في وفاة هلال بن سلطان الحوسني (وام)
12 يوليو 2023 01:08

بلدة الهجاري، سلطنة عُمان (وام)

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قدّم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ هلال بن سلطان الحوسني. وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس العزاء في بلدة الهجاري - ولاية الخابورة بسلطنة عُمان، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً الله عز وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، ويُلهم أهله الصبر والسلوان.
وقدم العزاء إلى جانب سموه، الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
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