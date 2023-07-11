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ولي عهد الفجيرة يكرم أوائل «الثانوية العامة»

محمد بن حمد خلال التكريم (وام)
12 يوليو 2023 01:08

أبوظبي (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية دور المؤسسات التعليمية في تعزيز مهارات الطلبة ورفع كفاءاتهم، وتخريج كوادر فاعلة تسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة بالدولة. جاء ذلك خلال تكريم سموه أوائل «الثانوية العامة» من خريجي مدارس الفجيرة الحكومية والخاصة في مسار النخبة والعام والمتقدم للعام الدراسي 2022-2023، في الحفل الذي نظمه مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة في منتجع البحر بالإمارة، بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام. وأشار سموه إلى اهتمام إمارة الفجيرة بسير المنظومة التعليمية في مؤسساتها ومتابعة متطلباتها، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وحرص سموه على مواءمة مخرجات التعليم في جميع مراحله مع توجهات الدولة.

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