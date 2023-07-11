«الطهي» يفتح أبواب المستقبل أمام نزلاء «إصلاحية دبي»

دبي (الاتحاد)

أطلق مجلس الشرطة الاستشاري لخدمة المجتمع، مبادرة «فنون الطهي» التي تهدف إلى تدريب النزلاء على استثمار قدراتهم في تعلم مهارة طهي الطعام، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، ومؤسسة طيران الإمارات للآداب، وشركة أبوظبي الوطنية للفنادق. وقال اللواء متقاعد محمد سعيد المري، أمين عام المجلس، إن المبادرة تهدف إلى تدريب وتطوير مهارات النزلاء المهنية في مجال الطهي، وتأهيلهم لسوق العمل بعد انقضاء مدد محكومياتهم، وإكسابهم مهارة جديدة تعزز جودة حياتهم، مشيراً إلى أن النزيل يمكنه العمل في القطاع الفندقي بعد اجتياز الدورة التدريبية الخاصة بالمبادرة عبر الشهادة التي سيحصل عليها.