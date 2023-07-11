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مهرجان الذيد للرطب ينطلق 27 يوليو الجاري

الاعلان عن مهرجان الذيد للرطب 2023 (الاتحاد)
12 يوليو 2023 01:07

سعيد أحمد (الشارقة) 

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أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الذيد للرطب 2023، مشاركة جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في الدورة السابعة التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة في الفترة من 27 إلى 30 يوليو الجاري بمركز إكسبو الذيد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مركز إكسبو الذيد، بحضور محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وسعيد بن راشد الكتبي، مدير قناة الوسطى، ومحمد مصبح الطنيجي، المنسق العام للمهرجان، وراشد مهير الكتبي، رئيس لجنة الفرز والتقييم، وعدد من المسؤولين، وممثلين عن وسائل الإعلام المحلية. وخصصت اللجنة جوائز قيمة لمسابقات الدورة السابعة، والتي تصل إلى أكثر من 800 ألف درهم، توزع على الفائزين بمسابقات المهرجان الرئيسية وهي مسابقات مزاينة الرطب، ومسابقة أكبر عذج، ومسابقة الليمون، ومسابقة التين الأحمر، ومسابقة تمر الحسيل، ومسابقة أجمل مخرافة رطب والمخصصة للنساء فقط. وأكد محمد أحمد أمين العوضي، أن مهرجان الذيد للرطب الذي تتبناه وترعاه الغرفة، يعد التزاماً منها في توفير أشكال الدعم كافة للمزارعين وتطوير الصناعات المحلية القائمة على الرطب، والارتقاء بها ورفع جودة المنتج الإماراتي.
وقال محمد مصبح الطنيجي، إن نسخة هذا العام تشهد مشاركة مميزة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي بالمهرجان، وذلك بهدف تشجيع وتكريم المزارعين، والمزارع التجارية، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار الزراعي، والتشجيع على تبني أفضل الممارسات الزراعية
من جهته، أعلن راشد مهير الكتبي، أن أجندة الدورة السابعة تتضمن العديد من المسابقات الجاذبة والجوائز القيمة التي تصب مجملها في تشجيع أصحاب المزارع من ملاك النخيل على الاهتمام بتطوير زراعة النخيل.

الإمارات
مهرجان الذيد للرطب
الشارقة
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي
غرفة تجارة وصناعة الشارقة
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