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الإمارات

تفاهم بين مكتب «‏COP28» و«الإمارات للدراسات»

‏ماجد السويدي وسلطان النعيمي والحضور عقب التوقيع (وام)
12 يوليو 2023 01:07

أبوظبي (وام)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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وقَّع مكتب مؤتمر الأطراف (COP28) ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، مذكرة تفاهم بشأن تفاصيل التزامات المركز والأنشطة والفعاليات التي يعتزم تنظيمها خلال COP28، للمساهمة في تعزيز نهج شامل ومتكامل لتثقيف الجمهور بشأن المناخ.
ويسعى (COP28) إلى تنسيق جهود التثقيف والتوعية بشؤون المناخ عالمياً، وتسليط الضوء على الدور الذي يقوم به الشباب وتفعيل مشاركتهم في عملية التثقيف والتوعية العالمية بشؤون المناخ وأهمية العمل المناخي.
تمهد مذكرة التفاهم مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الطريق لتنظيم الفعاليات والمعارض والحلقات النقاشية، وغيرها من المواد والأنشطة التثقيفية المصممة لزيادة الوعي بموضوعات تغير المناخ والاستدامة والعمل المناخي العالمي، التي سيقيمها المركز في المنطقتَين الخضراء والزرقاء.
ومن بين الأصول الرقمية التي سيقدمها المركز خلال COP28 لتبسيط المعلومات المتعلقة بتغير المناخ مقاطع «البودكاست» الصوتية القصيرة، ومقاطع الفيديو، والكتب الصوتية.
وقال السفير ماجد السويدي المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28: «وفق رؤية وتوجيه القيادة في دولة الإمارات تحرص رئاسة COP28 على تعزيز العمل الجماعي الفعال لدعم التنمية المستدامة والعمل المناخي بشكل متزامن»، لافتاً إلى أن مكتب مؤتمر الأطراف COP28، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، يدركان ضرورة العمل المشترك من أجل مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ بشكل فعال، وزيادة الوعي بأهمية بناء مستقبل مستدام للأجيال الحالية والقادمة.

COP28
الإمارات
كوب 28
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
سلطان النعيمي
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