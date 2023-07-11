جامعة أبوظبي الـ58 ضمن قائمة أفضل الجامعات على مستوى العالم

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت جامعة أبوظبي على المرتبة 58 (من بين 963 جامعة في 78 دولة حول العالم) ضمن قائمة أفضل الجامعات الناشئة على مستوى العالم لعام 2023 وفقاً لـ «تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الحديثة»، وذلك في أول مشاركة لها في هذه الفئة. كما تبوأت الجامعة المركز الرابع كأفضل مؤسسة أكاديمية على مستوى دولة الإمارات من بين 10 جامعات، والسادسة على مستوى المنطقة من بين 176 جامعة من 15 دولة، في إنجاز آخر يُتوج جهود الجامعة البارزة في التعليم والبحث العلمي والأوساط الأكاديمية.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: «نعتز بهذا الإنجاز الجديد الذي حققته جامعة أبوظبي عن جدارة في (تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات الناشئة) المرموق لعام 2023. وهو إنجاز يجسد الالتزام الراسخ لأعضاء هيئة التدريس والإداريين الذين يبذلون قصارى جهدهم لتزويد طلبتنا بما يحتاجونه من مهارات وأساليب تعليمية متطورة لتمكينهم من تحقيق التفوق في مستقبلهم المهني، وأن يصبحوا قادة ناجحين في مجال عملهم. ونحن في جامعة أبوظبي ملتزمون بتقديم برامج نوعية معتمدة عالمياً ومواصلة الاستثمار في البحث العلمي لتحفيز الابتكار وغرس ثقافة التفكير الإبداعي بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب».

ووفق «تصنيف التايمز للتعليم العالي»، حازت جامعة أبوظبي مراكز متقدمة عدة لتميزها في التدريس والبحث العلمي والمناهج وغيرها، ووضعت هذه التصنيفات الجامعة ضمن أفضل ثلاث جامعات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبوأت المرتبة الأولى محلياً في مجال التدريس والثانية إقليمياً، وحلت في المركز الـ 14 عالمياً بأعلى نسبة في أعداد طلبتها الدوليين.

وتشتهر جامعة أبوظبي ببرامجها ومناهجها المتطورة والمعتمدة دولياً، ويتمتع خريجوها بفرص توظيف عالية مع تصدرهم مؤشر توظيف الخريجين في دولة الإمارات وفقاً لتصنيفات «التايمز للتعليم العالي»، بينما تحتل الجامعة المرتبة الثانية في الدولة والعاشرة عالمياً من حيث النظرة الدولية. كذلك صُنفت جامعة أبوظبي أخيراً في المرتبة 59 كأفضل جامعة وفق «تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في آسيا لعام 2023»، حيث تنافست مع أكثر من 669 جامعة من 31 دولة. وجاءت ضمن أفضل أربع جامعات في دولة الإمارات، والأولى في مجال التدريس.