«رأس الخيمة للقرآن» تطلق «دورة الشيخ صقر الصيفية الـ 8»

رأس الخيمة (وام)

أطلقت مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، «دورة الشيخ صقر الصيفية الثامنة» تحت شعار «دورة عام الاستدامة»، استثماراً لأوقات الطلبة في العطلة الصيفية والتي تقام في مراكز المؤسسة وحلقات المساجد التابعة لها، وتضم 25 حلقة قرآنية يستفيد منها الذكور والإناث بقدرة استيعابية وصلت إلى 413 طالباً وطالبة.

واستقبلت المراكز منذ اليوم الأول جميع الفئات المشاركة في الدورة الصيفية بكل حفاوة وترحيب، وسط إقبال مميز من المشاركين الذين حرصوا على الحضور، وعبروا عن فرحهم وسعادتهم بهذه الدورة.

وقال أحمد محمد الشحي، مدير عام المؤسسة، إن المراكز بطواقمها الإدارية والتعليمية كافة حرصت منذ اليوم الأول على حسن استقبال المنتسبين للدورة الصيفية التي تحمل اسم المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي، طيب الله ثراه، ويشمل برنامجها العديد من الأنشطة؛ منها حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام التجويد وحفظ الأحاديث النبوية ودراستها وتعلم القاعدة النورانية، إضافة إلى البرامج الترفيهية والفعاليات المتنوعة والمحاضرات التوعوية والوطنية وغيرها والتي من شأنها تنمية مواهب الطلاب والطالبات وتوظيف طاقاتهم ومهاراتهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

وأشار تيمور سعيد الشحي، مدير إدارة المراكز والشؤون التعليمية، إلى أن الدراسة استهدفت 6 مراكز نموذجية وحلقتين من حلقات المساجد، توزعت على الذكور والإناث، وهي مركز بيت السركال ومركز الرمس النسائي ومركز الشيخة نورة بنت سلطان ومركز أهل الحديث ومركز محمد مصبح ومركز وادي العجيلي وحلقة مسجد عبدالله عبد الكريم الأحمد وحلقة مسجد وادي كوب.