«إسلامية الشارقة» تنظم دورة «الآداب والأخلاق»

الشارقة (الاتحاد)

تنظم دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة ضمن برامجها الصيفية، الدورة العلمية الشرعية في «الآداب والأخلاق»، ويحاضر فيها مجموعة من الوعاظ والمفتين بالدائرة، وتقام في عدد من المساجد بمدن الإمارة، خلال الفترة من 10 إلى 13 من الشهر الجاري.

وتأتي هذه الدورة انطلاقاً من استراتيجية الدائرة العامة، وسعيها الدؤوب لنشر الوعي الديني، من خلال تنظيم الدورات الشرعية الموجهة لشرائح المجتمع كافة بجالياته المتنوعة، بهدف تعزيز القيم الإسلامية في المجتمع، وترسيخ مبادئ الدين الحنيف.

وتقام الدورة في 7 مساجد موزعة على ضواحي ومدن الإمارة، حيث تقام بمدينة الشارقة في مسجد الإمام ابن الجوزي بمنطقة شغرافة 1، ومسجد الحق بكشيشة 2، ومسجد الشهيد غانم المهيري في النوف3، ومسجد التقوى بمنطقة المجاز، وفي المنطقة الوسطى بمسجد عمار بن ياسر في مدينة الذيد، وفي المنطقة الشرقية بمسجد عمر بن الخطاب في خورفكان، ومسجد إبراهيم الخليل بكلباء.

وتتضمن الدورة شرح «رسالة حسن الخلق» التي بين فيها المؤلف جملة من فوائد الخلق الحسن، وكيف يمكن للعبد أن يتحلى بالأخلاق الحسنة، لينال رضا الله ومحبة الناس، كما تقام على هامش الدورة سلسلة محاضرات متنوعة، منها محاضرة بعنوان: وسائل التواصل الاجتماعي.. نعمة أم نقمة؟، ومحاضرة بعنوان: أخلاقنا في وسائل التواصل الاجتماعي، ومحاضرة بعنوان: ضوابط استخدام شبكات التواصل، ومحاضرة بعنوان: تربية الأبناء في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.