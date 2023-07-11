«الشباب العربي» يناقش التحول إلى أنماط حياة أكثر اخضراراً

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مجلس الشباب العربي للتغير المناخي التابع لمركز الشباب العربي، حلقتين نقاشيتين ضمن سلسلة الحلقات النقاشية الدورية للقاءات «تمويل المستقبل المستدام»، مؤخراً، التي أطلقها المركز العام الماضي، بمشاركة واسعة من المؤسسات المالية الرئيسة والقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، لتعريف الشباب بالخدمات والمنتجات المالية والفرص المتاحة التي تشجع الشباب العربي على التحول إلى أنماط حياة أكثر اخضراراً، وتمكنهم من تحويل أفكار الاستدامة إلى واقع في المستقبل القريب.

وأقيمت الجلسات بالتعاون مع معهد «بوستيريتي»، وبالشراكة مع مصرف «أتش أس بي سي»، وبمشاركة أكثر من 35 من الشباب الإماراتي المتخصص في المشاريع الناشئة القائمة على تقنيات صديقة للبيئة والمناخ.

وسلطت الحلقة النقاشية الرابعة التي عقدت في مقر لينكدان في دبي، تحت عنوان «تشجيع شراكات مؤسسات القطاع الخاص»، الضوء على الاهتمام المتزايد لدى الشباب بقضية الاستدامة، وأهمية تفعيل وزيادة مساهمة القطاع الخاص بالقضايا العالمية والمتعلقة بالشباب، لاسيما بعد وجود مؤتمري الأطراف الإقليميين المتتاليين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي استضافته مصر في عام 2022، وتستضيفه دولة الإمارات المتحدة في شهر نوفمبر المقبل من عام 2023.

وقال إبراهيم الزعبي، رئيس المجلس المعني بالهدف الـ13 من أهداف التنمية المستدامة (العمل المناخي): «إن تضافر الجهود وتعاون مؤسسات القطاع الخاص في مشاريع مشتركة يؤدي إلى تسريع الوصول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام».

إلى ذلك، أكدت راية مكاوي، المدير الإقليمي للاستدامة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «3M»، أهمية الحلقة النقاشية، والتي تطرّقت إلى التغيّر المناخي، وجمع الجهود من شركات القطاع الخاص، لتقديم الحلول التي تؤيّد دمج الشباب في المجتمع ليكونوا جزءاً من هذا الحل، في ظل إعلان دولة الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة واستضافتها لمؤتمر الأطراف للتغير المناخي COP28`.

وبدورها، عبّرت سرين سروجي، مدير الشراكات الحكومية في «لينكد إن» دبي، عن فخرها باستضافة الحلقة النقاشية المغلقة الرابعة.

من جانبه أوضح أحمد الجسمي، أحد المشاركين من «آيكيا»، أهمية الحلقة النقاشية باعتبارها دعوة مفتوحة لمشاركة الشباب، والتي ركّزت على محورين أساسيين، هما دور الشباب الإماراتي في قطاع الاستدامة، ومهام الشباب الإماراتي في مؤتمر الأطراف المزمع عقده في دبي نوفمبر المقبل.