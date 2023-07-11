شرطة دبي: دعم وتمكين الشباب في العمل الجنائي

دبي (الاتحاد)

شهد اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، افتتاح فعاليات مُلتقى «الشباب... قادة المستقبل 2023» الذي نظمته إدارة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في فندق حياة بارك دبي، بحضور العميد سعيد العيالي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون الإدارة والرقابة، والعميد محمد عقيل أهلي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون البحث والتحري، ومساعدي المدير العام، ومديري الإدارات الفرعية، وعدد من الضباط والأفراد والموظفين.

وناقشت فعاليات المُلتقى تمكين الشباب وتعزيز دورهم في العمل الجنائي وتشجيع الأفكار والابتكارات التي يقدمونها لتطوير مسيرة العمل في الجوانب الإدارية والفنية والتقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات، بما يساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي للقيادة العامة لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

وأكد اللواء جمال الجلاف في افتتاح فعاليات الملتقى، حرص القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري على الاستثمار ودعم الشباب وتمكينهم في أداء المهام التي تقع على عاتقهم، خاصة في جانب العمل الجنائي، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أسست مجلساً خاصاً للشباب في إطار مجلس القيادات الشابة على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي، للعمل على تعزيز قدرات الكوادر الشابة.

وأكد اللواء الجلاف حرص الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية على استقبال الاقتراحات والأفكار كافة من الشباب، بما يساهم في تطوير مسيرة العمل، متمنياً لجميع المشاركين في الملتقى التوفيق في أدائهم المهام المُلقاة على عاتقهم في خدمة وطنهم.