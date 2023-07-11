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الإمارات

رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس باكستان بضحايا الفيضانات

رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس باكستان بضحايا الفيضانات
11 يوليو 2023 19:47

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية، إلى فخامة الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها باكستان، وأسفرت عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.‏

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كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين، إلى فخامة الدكتور عارف علوي.

المصدر: وام
محمد بن زايد
محمد بن راشد
منصور بن زايد
الإمارات
باكستان
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