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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
11 يوليو 2023 18:42

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً يكون رطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبارغرباً.
الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س .. و الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً غرباً.. و يحدث المد الأول عند الساعة 08:02 والمد الثاني عند الساعة 20:50 والجزر الأول عند الساعة 13:33 و الجزر الثاني عند الساعة 04:07 .
وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة  16:47 والمد الثاني عند الساعة 07:27 والجزر الأول عند الساعة 11:10 والجزر الثاني عند الساعة 00:25 .

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