شرطة رأس الخيمة تطلق حملة توعوية لمرتادي الشواطئ

أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة، بالتعاون مع قسم الشرطة السياحية، وقسم الإنقاذ البحري، حملة توعوية تثقيفية لمرتادي الشواطئ، والواجهات المائية في الإمارة، للحفاظ على سلامة أرواح الأفراد والأسر وكافة شرائح المجتمع وحمايتهم من خطر الغرق.

تتضمن الحملة تقديم حزمة من الارشادات التوعوية لرفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع ومرتادي الشواطئ في ظل الإقبال المتزايد على الشواطئ مع بدء موسم الصيف. وتحث الحملة التوعوية، على التزام إرشادات السلامة عند ارتياد الشواطئ، وممارسة السباحة، أو الرياضات المائية المختلفة، مؤكدة ضرورة التقيّد بممارسة السباحة في الأماكن الآمنة والمخصصة لها، وارتداء سترات النجاة من الغرق، ومراقبة الأبناء أثناء التواجد على الشواطئ.

تستمر حملة التوعية لمرتادي الشواطئ برأس الخيمة، طوال أشهر الصيف، وستشمل جميع شواطئ الإمارة بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من مرتادي الشواطئ ونشر المعرفة بينهم، مع التأكيد على الأهالي بضرورة التعاون من خلال تكثيف الرقابة على الأبناء عند ارتياد الشواطئ، لتحقيق أهداف الحملة المتمثلة في حماية الأرواح من مخاطر الغرق، ونشر الأمن والأمان خلال موسم الصيف.



