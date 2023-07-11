شرطة الشارقة تطلق مبادرة "اختبار اليوم الواحد" لمجندي الخدمة الوطنية وخريجي الثانوية العامة

أطلقت إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، مبادرة استباقية بعنوان "اختبار اليوم الواحد" التي استهدفت مجندي الخدمة الوطنية وخريجي الثانوية العامة، من خلال دمج اختبار الحصول على رخصة القيادة "المبدئي والمدينة" معاً في يوم واحد عوضاً عن الحضور عدة أيام. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود القيادة العامة في تعزيز رضا المتعاملين وإسعادهم.

وأكد العقيد خالد محمد الكي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، حرص شرطة الشارقة على تطوير واستدامة خدماتها للمتعاملين، وتعزيز التحول الذكي من خلال تقديم خدمات تفوق توقعات المتعاملين، وتمكينهم من ‏إنجاز معاملاتهم بكل سهولة؛‏ وصولاً إلى رضا المتعاملين ‏وإسعادهم.

وكشف العقيد الكي عن بدء ‏تفعيل المبادرة الجديدة، والتي ستستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري، بحيث سيتسنى للراغبين في الحصول على خدمة إصدار رخصة قيادة جديدة من مجندي الخدمة الوطنية وخريجي الثانوية العامة، من إنجاز معاملتهم في زمن قياسي لا يتعدى عمل يوم واحد، مشيراً إلى أن الخدمة ستكون على مرحلتين: إلكترونية وحضورية.

وأوضح: أن المرحلة الأولى ستكون إلكترونياً، دون الحضور الشخصي؛ وذلك من خلال تطبيق وزارة الداخلية (MOI)، وتتضمن فتح ملف إصدار رخصة قيادة جديدة، وحضور الحصص النظرية، وبعد اجتياز الاختبار النظري إلكترونياً، يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية (حضورياً)، وتتضمن الحصص التدريبية العملية، وبعد اجتياز الشروط التدريبية المقررة للاختبار العملي وفق ما هو مشروط في أجندة عمل معاهد تعليم السياقة سيتم تحديد موعد الاختبار النهائي - المبدئي والمدنية – الذي يكون خلال يوم واحد عوضاً عن الحضور عدة أيام.

وتدعو شرطة الشارقة مجندي الخدمة الوطنية وخريجي الثانوية العامة، إلى الاستفادة من المبادرة التي ستستمر حتى نهاية سبتمبر 2023م، واختصار الوقت والجهد في الحصول على رخصة القيادة.