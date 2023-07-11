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"الأرصاد" يحذر من تدني الرؤية بسبب الرياح المثيرة للغبار

أرشيفية
11 يوليو 2023 09:48

حث المركز الوطني للأرصاد على توخي الحذر بسبب نشاط الرياح المثيرة للغبار، التي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً على بعض المناطق وذلك من الساعة 08:30 وحتى الساعة 16:00 اليوم الثلاثاء.وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على تويتر.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
الرياح
الإمارات
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