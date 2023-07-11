"الأرصاد" يحذر من تدني الرؤية بسبب الرياح المثيرة للغبار

حث المركز الوطني للأرصاد على توخي الحذر بسبب نشاط الرياح المثيرة للغبار، التي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً على بعض المناطق وذلك من الساعة 08:30 وحتى الساعة 16:00 اليوم الثلاثاء.وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على تويتر.

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رياح نشطة السرعة مثيرة للغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً على بعض المناطق وذلك من الساعة 08:30 وحتى الساعة 16:00 اليوم الثلاثاء 11/07/2023. pic.twitter.com/qDUSCu5irv — المركز الوطني للأرصاد (@NCMUAE) July 11, 2023