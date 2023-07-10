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الإمارات

محمد الشرقي يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للجمعيات الفلسفية

ولي عهد الفجيرة لدى استقباله لوكا ماريا (وام)
11 يوليو 2023 01:12

الفجيرة (الاتحاد)

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور المؤسسات المجتمعية في تعزيز الوعي الفكري لدى الأفراد، وتمكينهم من أدوات البحث والتساؤل والانفتاح الثقافي، وأهمية مدّ جسور العلوم الفلسفية بين شعوب العالم أجمع.
جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور لوكا ماريا سكارانتينو رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الفلسفة، رئيس الكونغرس العالمي للفلسفة.
وأشار سموه إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بنشر العلوم الإنسانية عامة، والفلسفة خاصة، في الإمارة، وتعزيز حضورها العربي والعالمي عبر المبادرات والمشاريع الثقافية التي تعزز جهود دولة الإمارات بين دول العالم في هذا المجال.
وجرى، خلال اللقاء، تبادل الحديث حول مختلف الموضوعات الفلسفية الراهنة، وجهود الجمعيات الفلسفية حول العالم في ترسيخ القيم الإنسانية الجامعة للبشر، وطرحها ضمن أطر العلم والفكر والمعرفة، بما يسهم في إثراء العقل البشري، وتمكين وجود الأفراد في مجتمعات متطورة وواعية. وثمّن سمو ولي عهد الفجيرة، جهود الاتحاد الدولي للجمعيات الفلسفية، والمؤتمر الدولي للفلسفة، في تعزيز منظومة العمل الفلسفي في مختلف دول العالم، عبر البرامج والمشاريع الداعمة التي تسهم في التعامل مع التحديات الأخلاقية والاجتماعية والفكرية عبر طرح الأفكار ومداولة المعرفة، وتوظيف أنماط ثقافية عمليّة ذات جدوى على الفرد والمجتمع. من جانبه، أشاد الدكتور لوكا ماريا سكارانتينو، بدعم واهتمام سمو ولي عهد الفجيرة بمجال الفلسفة كوسيلةٍ تسهم في ترسيخ قيم المعرفة والعلم في المجتمعات الإنسانية، مهنّئاً انضمام بيت الفلسفة بالفجيرة إلى الاتحاد العالمي للجمعيات الفلسفية كأول مدينةٍ خليجية، مؤكّداً دوره الجليّ في إثراء المشهد الفلسفي عالمياً.

الإمارات
محمد بن حمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
الفجيرة
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