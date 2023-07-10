ولي عهد أم القيوين يثمن جهود رجال الدفاع المدني

أم القيوين (وام)

وجّه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، الشكر لفرق الدفاع المدني التي تتعامل الآن مع حادث حريق في مصنع العطور بمنطقة أم الثعوب الصناعية. وثمّن سمو ولي عهد أم القيوين.. جهود رجال إدارة الدفاع المدني بأم القيوين والدعم المباشر من فرق الدفاع المدني من الشارقة وعجمان ورأس الخيمة في التعامل مع الحادث والسيطرة عليه من دون الامتداد إلى المباني المجاورة، وبدون تسجيل أي إصابات بشرية .

جاء ذلك خلال تفقد سموه موقع الحادث يرافقه الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والعقيد الدكتور سالم حمد بن حمضه مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، والعقيد خالد الشامسي نائب مدير عام إدارة الدفاع المدني بعجمان.