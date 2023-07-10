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الإمارات تؤكد التزامها بدعم الشعب الفلسطيني

الإمارات تؤكد التزامها بدعم الشعب الفلسطيني
11 يوليو 2023 01:13

جنيف (الاتحاد)

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أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بدعم الشعب الفلسطيني في تحقيق حقوقه المشروعة، مجددةً موقفها الثابت الداعي إلى ضرورة تفعيل جهود تحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف بتغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، جددت السيدة عائشة المنصوري التزام دولة الإمارات الكامل بدعم الشعب الفلسطيني في تحقيق كافة حقوقه المشروعة، بما يكفله القانون الدولي، وبموقفها الثابت الداعي إلى ضرورة تفعيل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي إطار الدبلوماسية والحوار السلمي». وتدعو دولة الإمارات في مختلف الأحداث الدولية إلى تكثيف العمل لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مجددة موقفها الثابت الداعي إلى إيجاد
حل للقضية الفلسطينية، بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني. وتكرر الإمارات التأكيد على التزام الدائم تجاه دعم الشعب الفلسطيني في نيل كافة حقوقه المشروعة، وتماشياً مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأولت الإمارات القضية الفلسطينية اهتماماً كبيراً
ووضعتها على رأس أولويات سياساتها الخارجية، مجددةً التأكيد على أن الدولة لن تتخلى عن موقفها الراسخ الذي يتماشى مع الموقف العربي في دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.
وتدعو الإمارات إلى ضرورة وقف جميع الإجراءات والممارسات غير الشرعية في الأراضي المحتلة والتي من شأنها أن تقوض من آفاق حل الدولتين، ومنها بناء وتوسيع المستوطنات، ومصادرة وهدم الممتلكات الفلسطينية، والتهجير القسري للسكان خاصة في القدس الشرقية.

الشعب الفلسطيني
فلسطين
الإمارات
القدس
الأراضي الفلسطينية
الأراضي الفلسطينية المحتلة
عائشة المنصوري
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