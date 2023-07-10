مسابقات إلكترونية في نادي الفجيرة العلمي

الفجيرة (وام)

أطلق نادي الفجيرة العلمي مسابقات الفجيرة الإلكترونية ضمن فعاليات مخيم الفجيرة العلمي بنسخته الثانية، بهدف تعزيز التنافس بين الشباب في الرياضات الإلكترونية.. ويتضمن المخيم الذي يستمر حتى 10 أغسطس المقبل منافسات رياضية إلكترونية تجمع بين الشطرنج الإلكتروني والسوموبوت وكرة القدم الإلكترونية والرماية الإلكترونية، وورشاً تدريبية في تصميم الألعاب الإلكترونية «سكراتش»، والسوموبوت ومهارات الطباعة الثلاثية الأبعاد، وبرمجة الكومبيوتر«البايثون». وأكد سيف المعيلي، رئيس مجلس إدارة النادي، الحرص على ابتكار فعاليات جديدة واستثنائية لمواكبة التطلعات المستقبلية في الذكاء الاصطناعي، من خلال برامج وأنشطة تفاعلية تشارك فيها المؤسسات الحكومية والخاصة.