الاستدامة.. شعار مخيم مكتبات دبي

دبي (الاتحاد)

تجارب نوعية وورش عمل إبداعية وفنية تفاعلية أعدتها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» للأطفال بين 8 و13 عاماً، وذلك في المخيم الصيفي لمكتبات دبي العامة الذي يحمل شعار «الاستدامة»، ويعقد على فترتين، الأولى من 17 وحتى 30 يوليو الجاري، والثانية من 7 وحتى 20 أغسطس المقبل. ويتعرف الأطفال خلال المخيم على طرق إعادة التدوير، وتخطيط المدن المستدامة والتكيف مع المناخ، وطرق حفظ الماء، وتقنيات فن الديكوباج والنحت، والرسم بتقنية الصب، وفن النسيج، وصناعة الشموع والصابون والفخار، وعجائب الأوريجامي، ولفت عبد الرحمن يونس مدير إدارة المكتبات العامة بالإنابة في «دبي للثقافة» إلى أهمية تجارب المخيمات الصيفية، ومساهمتها في غرس مفهوم الاستدامة في نفوس النشء.