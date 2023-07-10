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«بيئة أبوظبي» تطلق مبادرة جديدة لاسترداد القناني

«بيئة أبوظبي» تطلق مبادرة جديدة لاسترداد القناني
11 يوليو 2023 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

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تطلق هيئة البيئة - أبوظبي غداً مبادرة «آلات استرداد القناني» التي تنفذها بالتعاون مع شركائها الرئيسين، وتسعى من خلالها لجمع العبوات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة تمهيداً لإعادة تدويرها، وذلك من خلال تركيب آلات لاسترداد القناني وحاويات ذكية في المناطق التي تشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور في إمارة أبوظبي. وكانت الهيئة قد أعلنت في يوم البيئة العالمي الذي يصادف الخامس من يونيو كل عام، عن مبادرة لإعادة التدوير تتضمن توفير آلات لاسترداد عبوات المياه البلاستيكية المتطورة (RVM) في محطات الخدمة التابعة لـ«أدنوك للتوزيع».

بيئة أبوظبي
الإمارات
هيئة البيئة أبوظبي
العبوات البلاستيكية
المنتجات البلاستيكية
الزجاجات البلاستيكية
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