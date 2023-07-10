حمدان بن محمد يطلق «سُحُب دبي الرقمية»

دبي (الاتحاد)

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مشروع «سُحُب دبي الرقمية» الهادف إلى توفير بنية رقمية رائدة عالمياً تتسم بالكفاءة والمرونة والثقة العالية، في خطوة تسهم في ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً للاقتصاد الرقمي، ضمن منظومة رقمية موثوقة وقوية.

وحضر سموه توقيع اتفاقيتي شراكة بين «هيئة دبي الرقمية» وكلٍ من شركة «مورو»، مركز البيانات للحلول المتكاملة، التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورائدة البرمجيات العالمية، «مايكروسوفت»، لإطلاق المشروع.

وأكد سمو ولي عهد دبي التزام حكومة دبي بالابتكار، وتعزيز مقوماته في مختلف القطاعات الحيوية، كذلك التزامها بمواصلة الاستثمار في التطوير التقني وتبنّي الحلول الذكية تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن تكون دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وبما يدعم النمو الاقتصادي ويسهم في تحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، عبر الوصول بالخدمات الحكومية إلى أعلى مستويات الجودة والكفاءة.

وأعرب سموه عن تقديره لكافة الجهود والأفكار التي من شأنها دفع مسيرة التطوير الرقمي قدماً، وتسريع وتيرة التحول الرقمي وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما لذلك من أثر في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، وزيادة كفاءتها وتعزيز أدائها بما يعود بالنفع على المجتمع، مشيداً سموه بمبادرات ومشاريع حكومة دبي التي تخدم في ترسيخ دعائم بنية تحتية رقمية قوية، وتوفير خدمات حكومية ذكية من أجل ضمان تجربة رقمية متميزة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، وكذلك الزوار لتكون دبي دائماً المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لتعزيز المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات في مجال الحلول الرقمية. ونفخر بالشراكة مع دبي الرقمية لتوفير الخدمات السحابية للجهات الحكومية بدبي من خلال خدمة سحابة «مورو» الحاصلة على أعلى المعايير الأمنية المحلية والعالمية والتي تُدار من قبل موظفينا من أصحاب الكفاءة والحاصلين على العديد من الشهادات العالمية المعتمدة في مجال التقنيات الرقمية. وأضاف معاليه: «تركز خدمات «مورو» الرقمية المتقدمة على إنجاح المؤسسات الحكومية والخاصة في رحلة التحوّل الرقمي في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، وستسهم سحابة «مورو» في تسريع عملية التحول الرقمي والابتكار وتقليل النفقات. وتتميز سحابة «مورو» بأنها تُدار من خلال مراكز بيانات محلية خضراء محايدة للكربون، ما سيسهم في مساعدة الجهات الحكومية للوصول لمستهدفاتها الاستراتيجية فيما يتعلق بالحياد الكربوني». من جانبه، قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية: «إن مشروع سُحُب دبي الرقمية يمثّل ترجمة عملية لرؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الترابط والتكامل والحكومة الرقمية الشاملة عبر تطوير بنية تحتية تتسم بالمرونة والسرعة والأمان، والقدرة على التنافسية، ما يسهم في تقديم خدمات تكاملية وسريعة واستباقية ومتوافرة على مدار الساعة. ويُعد هذا المشروع محطة متقدمة على طريق ترسيخ المكانة العالمية لدبي بوصفها المدينة النموذج والتجربة الملهمة في التحول الرقمي لخدمة المجتمع وقطاع الأعمال. كما يقدم المشروع مثالاً حياً على الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة التي تعود فوائدها على الجميع».