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انطلاق النشاط الصيفي لمركز «حميد بن راشد لخدمة القرآن»

انطلاق النشاط الصيفي لمركز «حميد بن راشد لخدمة القرآن»
11 يوليو 2023 01:11

عجمان (وام) 

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برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، انطلقت صباح أمس فعاليات النشاط الصيفي الحادي عشر لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم لعام 2023 للكبار والصغار والذكور والإناث المواطنين والمقيمين التي تستمر إلى 24 أغسطس المقبل، بهدف الاستغلال الأمثل للإجازة الصيفية، وتثقيف الطلاب في الدولة، وتطوير قدراتهم ومعارفهم الدينية والتربوية.
ويتضمن النشاط الصيفي الذي يُقام بالتعاون مع جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية دورات متنوعة حضورياً وعن بعد وتقام في مسجدي الشيخ زايد في منطقة الجرف والشيخ راشد في منطقة مشيرف.
وقال حسين الحمادي المدير التنفيذي للمركز، إن الدورة الـ 11 للنشاط الصيفي تستهدف 400 طالب وطالبة من جميع أنحاء الدولة ومن الجنسيات كافة، مشيراً إلى أن النشاط الصيفي يتضمن ست دورات، وهي دورة القارئ الصغير ودورة الحفظ المكثف ودورة الحفظ الميسر ودورة المراجعة وضبط المتشابهات، إضافة إلى دورة تحفة الأطفال ودورة حفظ متن الجزرية التي تقام بالتعاون مع جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية.
وأضاف الحمادي أن مجموعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية والتربوية والرياضية والثقافية، إضافة إلى برنامج زيارات سترافق الدورة الحالية من النشاط الصيفي للمركز مشيراً إلى الإقبال الكبير الذي شهدته الدورة الـ 11 من مختلف الأعمار والجنسيات من جميع أنحاء الدولة. وأكد الحمادي أن مركز راشد بن حميد النعيمي للقرآن الكريم يسعى دائماً وبكل جهد، نحو تعليم قراءة القرآن الكريم تلاوة وحفظاً وفهماً، وترسيخ القيم والأخلاق والآداب الإسلامية والثقافة الوطنية لدي الطلبة والطالبات، مشيداً بالدعم الكبير والمتواصل الذي يلقاه المركز من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.

الإمارات
عجمان
مركز حميد النعيمي لخدمة القرآن
مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم
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