اكتمال الاستعدادات لافتتاح سوق الجبيل والمواشي بالذيد

الشارقة (وام)

أكد وليد الصايغ الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة - أن تنفيذ مشروع سوق الجبيل بالذيد - الذي سيفتتح أبوابه خلال الربع الثالث من العام الجاري - جاء تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتنفيذاً لتوجيهات سموه الرامية لتعزيز المرافق الخدمية وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في منطقة الذيد وحرصه الشديد على توفير أفضل الخدمات وسبل العيش الكريم لأبنائه المواطنين والمقيمين وتلبية كافة احتياجاتهم. جاء ذلك خلال تفقده سير الأعمال النهائية في سوق الجبيل بالذيد الذي استوحى تصميمه من التراث العربي الإسلامي وزخارف الطراز المعماري الإسلامي الفريدة والتي تتماشى مع عراقة الشارقة وهويتها.

ورافقه في الجولة الشيخ سعود بن محمد القاسمي الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في شركة الشارقة لإدارة الأصول وإبراهيم الحوطي الرئيس التنفيذي لشركة أصول للخدمات إلى جانب مجموعة من المديرين والإداريين في الشركة. واطلع خلال زيارته سوق المواشي في الذيد، على سير العمل والخدمات المقدمة، وقال إن السوق الجديد يشكل قيمة مضافة لمنطقة الذيد وسيوفر فرص عمل جديدة لمواطني المنطقة.