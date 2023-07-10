السفير الكوري: الكونغرس العالمي للإعلام يعزز التعاون بين الإمارات وكوريا

أبوظبي (وام)

أعرب يو جيه سونج، سفير جمهورية كوريا لدى الدولة، عن ثقته في أن الكونغرس العالمي للإعلام الذي سيعقد في أبوظبي سيساهم في تعزيز التعاون في قطاع الإعلام بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً في هذا الصدد على الدور البارز لوسائل الإعلام في تعزيز العلاقات بين الدول.

وقال السفير يو جيه سونج: «مع تزايد العولمة، هناك توجه مستمر لتغطية الأخبار المتعلقة بمختلف القضايا العالمية، لذا فإن الحاجة إلى منصة عالمية توفر تقارير سريعة ودقيقة حول هذه القضايا أمر بالغ الأهمية»، مؤكداً أن هذا الحدث العالمي من شأنه أن يعزز أطر التعاون في مجال الإعلام بين البلدين إلى آفاق أرحب.

وجاءت تصريحات السفير الكوري، بالتزامن مع الاستعدادات للدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام الذي سيعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة.

وسيعقد المؤتمر والمعرض الدولي البارز في قطاع الإعلام، والذي تنظمه مجموعة أدنيك بالشراكة مع «وام» خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2023، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض - أدنيك، أبوظبي.

وأضاف السفير الكوري: «تم تحقيق تقدم كبير في مجال التعاون في قطاع الإعلام جسدته زيارات وفد «وام» الأخيرة إلى جمهورية كوريا، مما أدى إلى توقيع مذكرات التفاهم مع وسائل الإعلام الكورية الرئيسية.. وعلى ضوء هذه المذكرات، يرغب كلا البلدين في توثيق التعاون في الأحداث الدولية والتبادلات الثنائية المتعلقة بالتغطية الإعلامية، الأمر الذي سيساهم في تعزيز العلاقة بين البلدين من خلال وسائل الإعلام».

وقال: «منذ الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس يون سوك يول إلى دولة الإمارات في يناير 2023، شهدت كوريا والإمارات زيادة في مستوى تبادل الزيارات والتعاون في مجالات مختلفة مثل السياسة والاقتصاد والثقافة».

وبصدد استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة للحدث الدولي «COP28» في نوفمبر، أشار السفير إلى أن الحكومة الكورية تستعد أيضاً لأن تلعب دوراً نشطاً وداعماً لمساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم هذا الحدث العالمي المهم.