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تنافسية الكوادر الإماراتية يطلق «قيادات نافس»

تنافسية الكوادر الإماراتية يطلق «قيادات نافس»
11 يوليو 2023 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلق مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالشراكة مع برنامج قيادات حكومة الإمارات، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، الدورة الأولى لبرنامج «قيادات نافس»، والهادف إلى تعزيز وتطوير المهارات القيادية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتعزيز قدرات الشباب المواطنين بما يمكنهم ويؤهلهم من قيادة العمل الخاص بالدولة بكل كفاءة واقتدار لاستدامة الكفاءات المواطنة، وضمان جاهزيتها لتولي المناصب في شركات القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التوجهات الاستراتيجية المستقبلية لدولة الإمارات ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
ويركز البرنامج على تطوير المهارات القيادية للكوادر الإماراتية المتميزة في القطاع الخاص، وتعزيز دورهم وتمكينهم في مختلف المهارات القيادية وبناء قدراتهم ومهاراتهم من خلال البرامج المتخصصة وورش العمل التدريبية التفاعلية، بما يضمن تعزيز تنافسيتها واستدامة نجاحها.
يأتي ذلك في إطار جهود حكومة دولة الإمارات لإعداد وتدريب وتأهيل جيل من الكفاءات الوطنية الإماراتية القادرة على قيادة وتطوير القطاع الخاص الذي يُعد شريكاً أساسياً في عملية التنمية والتطوير التي تشهدها الدولة لتعزيز تنافسيتها وحضورها العالمي.
وأكد غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن إطلاق برنامج «قيادات نافس» يهدف إلى تعزيز مهارات وكفاءات المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بما يؤهلهم لتولي الوظائف والمناصب القيادية في جهات عملهم، مشيداً بالتعاون الوثيق مع وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث تم تصميم وتنفيذ البرنامج ووضع آلية التطبيق بالشراكة ما بين الجهات الثلاث، بالإضافة إلى شركاء المجلس من الشركات الخاصة والجامعات العالمية المتميزة في مجال التدريب. وأشار إلى أن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، يؤكد من خلال برنامج «قيادات نافس»، اهتمامه الكبير بتقديم برامج تدريبية متميزة وتشكل إضافة نوعية للكوادر الإماراتية، داعياً الشباب المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى زيارة منصة «نافس» للاطلاع على الشروط والتسجيل في البرنامج، ويمكن أن يتم الترشيح من جهة العمل أو بشكل شخصي.

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