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«أوقاف دبي» و«باي أند ون» توقعان مذكرة لدعم الوقف المبتكر

محمد النعيمي وعلي المطوع خلال حضور توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
11 يوليو 2023 01:11

دبي (الاتحاد)

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وقعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي، ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، مذكرة تعاون مع شركة «باي أند ون» للتجارة العامة، ويهدف التعاون إلى إطلاق خدمة تتيح لمتعاملي الشركة التبرع عبر التطبيق الإلكتروني للمبيعات بهدف دعم المشروعات الوقفية للمؤسسة. وقع المذكرة من جانب «أوقاف دبي» السيدة زينب جمعة التميمي مديرة مركز محمد بن راشد للوقف، والمستشار القانوني عبيد المازمي ممثلاً عن شركة «باي أند ون»، بحضور كل من الشيخ محمد بن عبدالله بن راشد النعيمي مالك شركة «باي أند ون»، وعلي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر. 
وتنص مذكرة التفاهم على التعاون والتنسيق المشترك لنشر ثقافة الوقف المبتكر في المجتمع، وإتاحة خدمة التبرع للمشروعات الوقفية عبر التطبيق الإلكتروني للمبيعات الخاص بشركة «باي آند ون»، ليصرف ريعها على جوانب العمل الخيري التي تحددها الشركة.

أوقاف دبي
دبي
الإمارات
مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر
محمد النعيمي
علي المطوع
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